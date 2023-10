Объявлены хозяева чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии. Главные города-кандидаты на проведение будущего футбольного турнира – Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Дублин, Глазго, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл, а также Лондон (две арены).



Футбольные поединки Евро-2032 пройдут на полях Италии и Турции. Эти государства представили 20 возможных стадионов для проведения турнира. Из этого списка УЕФА выберет только 10, по пять от каждой страны.

Breaking: UEFA drops plan to end blanket ban on Russian football teams after backlash

UEFA planned to allow U17s sides back for Euros qualifiers



UEFA saying "no technical solution to allow Russian teams to play could be found.”



Click for backgroundhttps://t.co/TfZryevxkr