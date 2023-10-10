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Объявлены хозяева чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов

Какие страны примут футбольный чемпионат Европы в 2028 и 2032 годах Фото: Instagram/uefa_official
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) назвал страны, которые примут на своих аренах европейские первенства 2028-го и 2032 годов, сообщает Zakon.kz.

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Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии. Главные города-кандидаты на проведение будущего футбольного турнира – Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Дублин, Глазго, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл, а также Лондон (две арены).

Футбольные поединки Евро-2032 пройдут на полях Италии и Турции. Эти государства представили 20 возможных стадионов для проведения турнира. Из этого списка УЕФА выберет только 10, по пять от каждой страны.

Между тем, по информации журналиста Роба Харриса, главный футбольный орган Европы на заседании исполнительного комитета 10 октября отменил ранее принятое решение о допуске юношеских сборных России (U17) до международных турниров.

УЕФА отменил свое постановление после того, как многие европейские сборные заявили, что намерены бойкотировать матчи с командой России. Футбольные чиновники добавили, что не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть на международной арене.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия планирует провести ЧМ-2034 по футболу.

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