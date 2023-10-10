Объявлены хозяева чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов
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Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии. Главные города-кандидаты на проведение будущего футбольного турнира – Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Дублин, Глазго, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл, а также Лондон (две арены).
Футбольные поединки Евро-2032 пройдут на полях Италии и Турции. Эти государства представили 20 возможных стадионов для проведения турнира. Из этого списка УЕФА выберет только 10, по пять от каждой страны.
Breaking: UEFA drops plan to end blanket ban on Russian football teams after backlash— Rob Harris (@RobHarris) October 10, 2023
UEFA planned to allow U17s sides back for Euros qualifiers
UEFA saying "no technical solution to allow Russian teams to play could be found.”
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Между тем, по информации журналиста Роба Харриса, главный футбольный орган Европы на заседании исполнительного комитета 10 октября отменил ранее принятое решение о допуске юношеских сборных России (U17) до международных турниров.
УЕФА отменил свое постановление после того, как многие европейские сборные заявили, что намерены бойкотировать матчи с командой России. Футбольные чиновники добавили, что не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть на международной арене.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия планирует провести ЧМ-2034 по футболу.