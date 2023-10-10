Объявлены хозяева чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) назвал страны, которые примут на своих аренах европейские первенства 2028-го и 2032 годов, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии. Главные города-кандидаты на проведение будущего футбольного турнира – Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Дублин, Глазго, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл, а также Лондон (две арены).



Футбольные поединки Евро-2032 пройдут на полях Италии и Турции. Эти государства представили 20 возможных стадионов для проведения турнира. Из этого списка УЕФА выберет только 10, по пять от каждой страны.

Breaking: UEFA drops plan to end blanket ban on Russian football teams after backlash

UEFA planned to allow U17s sides back for Euros qualifiers



UEFA saying "no technical solution to allow Russian teams to play could be found.”



Click for backgroundhttps://t.co/TfZryevxkr — Rob Harris (@RobHarris) October 10, 2023

Между тем, по информации журналиста Роба Харриса, главный футбольный орган Европы на заседании исполнительного комитета 10 октября отменил ранее принятое решение о допуске юношеских сборных России (U17) до международных турниров.

УЕФА отменил свое постановление после того, как многие европейские сборные заявили, что намерены бойкотировать матчи с командой России. Футбольные чиновники добавили, что не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть на международной арене.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия планирует провести ЧМ-2034 по футболу.