Мир

Лауреат Нобелевской премии мира обратилась к Трампу

Нобелевская премия мира, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 06:33 Фото: Instagram/mariacorinamachado
Мария Корино Мачадо посвятила свою Нобелевскую премию президенту США Дональду Трампу

Со слов Мачадо, она и ее сторонники рассчитывают на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на их главных союзников в достижении свободы и демократии.

"Я посвящаю эту премию страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!" – написала она у себя на странице в соцсети X.

Трамп, которому 10 октября не досталась Нобелевская премия мира, прокомментировал ее присуждение венесуэльскому политику.

"Человек, получивший Нобелевскую премию, позвонил мне сегодня и сказал: "Я принимаю эту награду в вашу честь, потому что вы действительно ее заслужили". Это было очень мило с ее стороны. Я не сказал: "Тогда отдай ее мне", – хотя, думаю, она могла бы. Она была очень любезна", – отметил Трамп.

Тем временем Нобелевский комитет начал расследование об утечке информации о лауреате премии мира.

Фото Алия Абди
Алия Абди
