Лауреат Нобелевской премии мира обратилась к Трампу
Со слов Мачадо, она и ее сторонники рассчитывают на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на их главных союзников в достижении свободы и демократии.
"Я посвящаю эту премию страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!" – написала она у себя на странице в соцсети X.
This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom.— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025
We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic…
Трамп, которому 10 октября не досталась Нобелевская премия мира, прокомментировал ее присуждение венесуэльскому политику.
"Человек, получивший Нобелевскую премию, позвонил мне сегодня и сказал: "Я принимаю эту награду в вашу честь, потому что вы действительно ее заслужили". Это было очень мило с ее стороны. Я не сказал: "Тогда отдай ее мне", – хотя, думаю, она могла бы. Она была очень любезна", – отметил Трамп.
Trump revealed that, after the US government-funded far-right Venezuelan coup-plotter María Corina Machado won the Nobel Peace Prize, she called him.— Ben Norton (@BenjaminNorton) October 11, 2025
Machado said she accepted the award in his honor.
Trump boasted that he has been helping Venezuela's coup-plotting opposition. pic.twitter.com/fU2efFoMAC
Тем временем Нобелевский комитет начал расследование об утечке информации о лауреате премии мира.