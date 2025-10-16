Самые интересные фотографии дикой природы за 2025 год выбрали в Лондоне

Лондонский музей естествознания подвел итоги ежегодной премии Wildlife Photographer of the Year, которая присуждается людям, сделавшим самые интересные фотографии дикой природы, сообщает Zakon.kz.

По данным оргкомитета премии, победителем 2025 года стал южноафриканский фотограф Вим ван ден Хевер, запечатлевший бурую гиену у заброшенного поселения алмазодобытчиков в Намибии. Бурая гиена – самая редкая из всех видов гиен.

Фото: nhm.ac.uk

"Она ведет ночной и, как правило, одиночный образ жизни, поэтому, чтобы сфотографировать ее, фотографу потребовалось 10 лет, – говорится в сообщении.

Также определились победители в номинациях "Подводный мир", "Портрет животного", "Растения".

Фото: nhm.ac.uk

Все фотографии, победившие в этих номинациях покажут на ежегодной тематической выставке в Музее естествознания, которая откроется 17 октября.

