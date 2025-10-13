Пикантный календарь на 2026 год выпустили пожарные Австралии

Австралийские пожарные вновь сфотографировались топлес вместе с животными для благотворительного календаря Firefighters на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

По данным изготовителя календаря, в этот раз покупателям доступны сразу пять вариантов:

"Собачий";

"Кошачий";

"Лошадиный";

"Со смешанными животными";

"Героический", который посвящен самим пожарным.

Фото: australianfirefighterscalendar

"В каждом календаре будут не только постановочные фотографии, но и закулисные кадры со съемок, показывающие будни настоящих спасателей", – говорится в анонсе календаря.

Вырученные от продаж средства пойдут на на благотворительные цели – защиту животных, поддержку детских больниц, служб психологической помощи для экстренных служб, а также восстановление после стихийных бедствий в Австралии и за рубежом.

В 2024 году собранные с продаж календаря деньги направили на поддержку жертв ураганов "Хелен" и "Милтон". В 2025 году организаторы помогли животным, пострадавшим от лесных пожаров в Калифорнии.

Фото: australianfirefighterscalendar

Первый календарь Firefighters вышел в 1993 году, деньги с его продаж пошли в поддержку фонда, который ищет способы лечения тяжелых ожогов у детей. За 30 лет инициативе удалось собрать более 3,4 млн долларов для различных благотворительных организаций. Проект существует настолько давно, что за это время некоторые из пожарных, которые снимались для первых календарей в 1990-х, вышли на пенсию.

