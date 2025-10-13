#АЭС в Казахстане
Мир

Пикантный календарь на 2026 год выпустили пожарные Австралии

Пожарные Австралии выпустили календарь на 2026 год, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 04:44 Фото: australianfirefighterscalendar
Австралийские пожарные вновь сфотографировались топлес вместе с животными для благотворительного календаря Firefighters на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

По данным изготовителя календаря, в этот раз покупателям доступны сразу пять вариантов:

  • "Собачий";
  • "Кошачий";
  • "Лошадиный";
  • "Со смешанными животными";
  • "Героический", который посвящен самим пожарным.

Фото: australianfirefighterscalendar

"В каждом календаре будут не только постановочные фотографии, но и закулисные кадры со съемок, показывающие будни настоящих спасателей", – говорится в анонсе календаря.

Вырученные от продаж средства пойдут на на благотворительные цели – защиту животных, поддержку детских больниц, служб психологической помощи для экстренных служб, а также восстановление после стихийных бедствий в Австралии и за рубежом.

В 2024 году собранные с продаж календаря деньги направили на поддержку жертв ураганов "Хелен" и "Милтон". В 2025 году организаторы помогли животным, пострадавшим от лесных пожаров в Калифорнии.

Фото: australianfirefighterscalendar

Первый календарь Firefighters вышел в 1993 году, деньги с его продаж пошли в поддержку фонда, который ищет способы лечения тяжелых ожогов у детей. За 30 лет инициативе удалось собрать более 3,4 млн долларов для различных благотворительных организаций. Проект существует настолько давно, что за это время некоторые из пожарных, которые снимались для первых календарей в 1990-х, вышли на пенсию.

Тем временем бизнесмены Норвегии возмущены запретом на рекламу сладостей и газированных напитков.

Алия Абди
Алия Абди
