Против 13-часового рабочего дня начались протесты в Греции

14 октября в Афинах начались масштабные протесты против 13-часового рабочего дня, сообщает Zakon.kz.

На центральных площадях города собрались сотни людей, передает Politico. Они откликнулись на призыв Высшего совета профсоюза госсектора Греции, который выступил против нового законопроекта.

Его выдвинуло Министерство труда и соцзащиты. Ведомство предложило в том числе разрешить рабочий день продолжительностью 13 часов. По мнению протестующих, люди не должны работать более чем семь часов.

📌Χιλιάδες απεργοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας, σε μια τεράστια απεργιακή διαδήλωση

✊Το σιωπητήριο που επιχείρησαν να επιβάλλουν σπάει αυτή τη στιγμή έξω από τη Βουλή, εκεί που διαδηλώνουν χιλιάδες απεργοί από όλους τους κλάδους στέλνοντας στα σκουπίδια το… pic.twitter.com/cYcrm7TxHM — Οδηγητής (@odigitis) October 14, 2025

Жители Греции назвали инициативу чудовищной и призвали отправить законопроект "туда, где ему и место, – в мусорную корзину". Они также выступили за рост зарплат и улучшение трудовых прав.

"Настоящее и будущее трудящихся – это не 13-часовое рабство, а семичасовой рабочий день пять дней в неделю, коллективные трудовые договоры, достойная заработная плата, меры гигиены и безопасности на рабочем месте, социальные льготы, полное право на жизнь, которую они действительно заслуживают", – подчеркнул генсекретарь ЦК компартии Греции Димитрис Куцумбас.

К протесту транспортников присоединились журналисты. Из-за этого с 11.00 до 15.00 в стране не работали телеканал ERT News и ряд других СМИ. Сайты медиа также не обновлялись. Некоторые государственные структуры также поддержали протестующих.

Διαμαρτύρονται για το 13ωρο φωνάζοντας "Λευτεριά στην 🇵🇸" και για τα Τέμπη.

Ένας αχταρμάς μίζερων που η μόνη τους ασχολία είναι οι διαμαρτυρίες χωρίς ουσία μόνο και μόνο για να βγούνε στο δρόμο. pic.twitter.com/IaMqD0AQYK — PANOS.P 🇬🇷 (@PANOS_psl) October 15, 2025

