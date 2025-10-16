Против 13-часового рабочего дня начались протесты в Греции
На центральных площадях города собрались сотни людей, передает Politico. Они откликнулись на призыв Высшего совета профсоюза госсектора Греции, который выступил против нового законопроекта.
Его выдвинуло Министерство труда и соцзащиты. Ведомство предложило в том числе разрешить рабочий день продолжительностью 13 часов. По мнению протестующих, люди не должны работать более чем семь часов.
📌Χιλιάδες απεργοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας, σε μια τεράστια απεργιακή διαδήλωση— Οδηγητής (@odigitis) October 14, 2025
✊Το σιωπητήριο που επιχείρησαν να επιβάλλουν σπάει αυτή τη στιγμή έξω από τη Βουλή, εκεί που διαδηλώνουν χιλιάδες απεργοί από όλους τους κλάδους στέλνοντας στα σκουπίδια το… pic.twitter.com/cYcrm7TxHM
Жители Греции назвали инициативу чудовищной и призвали отправить законопроект "туда, где ему и место, – в мусорную корзину". Они также выступили за рост зарплат и улучшение трудовых прав.
"Настоящее и будущее трудящихся – это не 13-часовое рабство, а семичасовой рабочий день пять дней в неделю, коллективные трудовые договоры, достойная заработная плата, меры гигиены и безопасности на рабочем месте, социальные льготы, полное право на жизнь, которую они действительно заслуживают", – подчеркнул генсекретарь ЦК компартии Греции Димитрис Куцумбас.
К протесту транспортников присоединились журналисты. Из-за этого с 11.00 до 15.00 в стране не работали телеканал ERT News и ряд других СМИ. Сайты медиа также не обновлялись. Некоторые государственные структуры также поддержали протестующих.
Διαμαρτύρονται για το 13ωρο φωνάζοντας "Λευτεριά στην 🇵🇸" και για τα Τέμπη.— PANOS.P 🇬🇷 (@PANOS_psl) October 15, 2025
Ένας αχταρμάς μίζερων που η μόνη τους ασχολία είναι οι διαμαρτυρίες χωρίς ουσία μόνο και μόνο για να βγούνε στο δρόμο. pic.twitter.com/IaMqD0AQYK
