Мир

Против 13-часового рабочего дня начались протесты в Греции

В Афинах протестуют против введения 13-часового рабочего дня, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 06:44 Фото: Х/olgagerovasili
14 октября в Афинах начались масштабные протесты против 13-часового рабочего дня, сообщает Zakon.kz.

На центральных площадях города собрались сотни людей, передает Politico. Они откликнулись на призыв Высшего совета профсоюза госсектора Греции, который выступил против нового законопроекта.

Его выдвинуло Министерство труда и соцзащиты. Ведомство предложило в том числе разрешить рабочий день продолжительностью 13 часов. По мнению протестующих, люди не должны работать более чем семь часов.

Жители Греции назвали инициативу чудовищной и призвали отправить законопроект "туда, где ему и место, – в мусорную корзину". Они также выступили за рост зарплат и улучшение трудовых прав.

"Настоящее и будущее трудящихся – это не 13-часовое рабство, а семичасовой рабочий день пять дней в неделю, коллективные трудовые договоры, достойная заработная плата, меры гигиены и безопасности на рабочем месте, социальные льготы, полное право на жизнь, которую они действительно заслуживают", – подчеркнул генсекретарь ЦК компартии Греции Димитрис Куцумбас.

К протесту транспортников присоединились журналисты. Из-за этого с 11.00 до 15.00 в стране не работали телеканал ERT News и ряд других СМИ. Сайты медиа также не обновлялись. Некоторые государственные структуры также поддержали протестующих.

В Норвегии свое возмущение запретом на рекламу сладостей и газированных напитков высказывают предприниматели.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Последние
Популярные
