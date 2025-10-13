#АЭС в Казахстане
Мир

Бизнесмены возмущены запретом на рекламу сладостей и газированных напитков в Норвегии

В Норвегии запретили рекламировать конфеты, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 08:40 Фото: pixabay
Норвежская конфедерация производителей продуктов питания и напитков подала жалобу в надзорный орган ESA, заявив, что новый запрет на рекламу нездоровой пищи и напитков нарушает правила Европейской экономической зоны, сообщает Zakon.kz.

Согласно постановлению, вступающему в силу в конце октября, запрещается реклама конфет, газированных и энергетических напитков, мороженого и других сладостей, если она направлена на аудиторию младше 18 лет. Об этом передает местное издание NRK.

"Запрет зашел слишком далеко и содержит слишком расплывчатые формулировки, создавая неопределенность для бизнеса", – заявил глава Норвежской конфедерации производителей продуктов питания и напитков Петтер Хаас Брубакк.

На это министр здравоохранения Ян Кристиан Вестре подчеркнул, что компаниям будет предоставлен двухлетний переходный период, чтобы адаптироваться к новым правилам.

А в Японии хакеры остановили выпуск самого популярного пива.

Фото Алия Абди
Алия Абди
