Мир

Греция вводит 13-часовой рабочий день

парламент утвердил возможность работать 13 часов, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 21:42 Фото: pixabay
В Греции депутаты одобрили 13-часовой рабочий день, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на массовые уличные протесты и забастовки, а также ожесточенные парламентские дебаты, законопроект Министерства труда Греции, предусматривающий введение 13-часового рабочего дня, был утвержден депутатами.

Как сообщает телеканал Mesogeios TV, документ разрешает работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день ограниченное количество раз – 37 дней в год. В таких случаях работникам будет выплачиваться доплата в размере 40% от их почасовой зарплаты.

При этом депутат Парламента Мессении Периклис Мантас в своем выступлении на пленарном заседании в рамках дебатов по законопроекту Министерства труда и социального обеспечения "Справедливый труд для всех" особо подчеркнул обилие позитивных положений в новом трудовом законопроекте, а также необходимость восстановить правду о вводящей в заблуждение риторике о якобы существующем "13-часовом рабочем дне".

Как пояснил депутат, ни одно положение не обязывает работника работать 13 часов. 8-часовой рабочий день не отменяется, поскольку эта возможность уже существовала для тех, кто работал у нескольких работодателей. Новая система может быть введена только при наличии прямого согласия работника. Эта возможность предоставляется и для одного работодателя, что дает преимущество сэкономить время, а также увеличить заработок, поскольку дополнительные часы сверх 8-часового рабочего дня оплачиваются с надбавкой, которой не было до сегодняшнего дня.

В то же время Мантас подчеркнул, что данное положение никоим образом не открывает возможности для обхода прав, а напротив, добавляет большую гибкость благодаря четким и строгим ограничениям.

"11-часовой ежедневный отдых остается неизменным, как и максимальный лимит 48 часов работы в неделю в течение четырех месяцев, в то время как право на 13 часов работы может быть реализовано только в течение 37,5 дня в году. При этом закон прямо предусматривает, что отказ работника не только не влечет за собой никаких штрафных санкций, но и любое увольнение по этой причине считается недействительным, а любая форма дискриминации прямо запрещена", – отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что в Норвегии свое возмущение запретом на рекламу сладостей и газированных напитков высказывают предприниматели.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
