Мир

В ресторане Москвы огонь приняли за шоу и спокойно снимали на видео

В московском ресторане произошел пожар, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 05:05 Фото: pixabay
Посетительница московского ресторана "Сыроварня" приняла настоящий огонь за спецэффект при подаче блюда и снимала его на видео, сообщает Zakon.kz.

Отрывок инцидента показали в Telegram-канале "Первый московский".

"Москвичи настолько избалованы подачей блюд, что, когда загорелся декор, все думали, что это шоу", – говорится в сообщении.

Пока сотрудники заведения тушили вспыхнувший букет из сухих цветов, девушка за столиком начала снимать пожар на видео.

В соцсетях ресторана подтвердили информацию об этом случае.

"Наша команда так быстро справилась с этой ситуацией, что гости даже ничего не поняли!" – прокомментировали в заведении.

О причинах воспламенения ничего не сообщается. Авторы комментариев к новости отмечают, что подача еды и напитков с огнем практикуется в различных заведениях довольно часто, поэтому нет ничего удивительного в отсутствии реакции соседних столиков.

"Странным кажется поведение тех, кто находился в непосредственной близости от огня – ведь горело явно не блюдо", – все же отметил один из Instagram-пользователей.

Недавно в ресторане Японии путь гостям преградил олень.

Алия Абди
Алия Абди
