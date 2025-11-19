#АЭС в Казахстане
События

Бешбармак принес казахстанцу два "Да" на российском кулинарном шоу

Казахские национальные угощения, курт, жент, казы, тары, наурыз, баурсаки, лепешки, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 14:25 Фото: Zakon.kz
27-летний казахстанец Егор Овсянников принял участие в российском кулинарно-развлекательном реалити-шоу "Битва шефов". Житель Петропавловска в отборочном туре представил национальное блюдо бешбармак, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала супруга повара Ксения Овсянникова, опубликовав небольшой отрывок с шоу.

"Пост о гордости моим мужем. Это была твоя мечта и цель – ты шел к ней, не сдаваясь, и ты ее достиг!" – говорится в описании к видео.

Так, во время отборочного тура Овсянников представил на суд Константина Ивлева и Рената Агзамова бешбармак.

Оба шефа после дегустации единогласно сказали "ДА!" казахстанцу. Однако далеко пройти Овсянникову не удалось. Он покинул шоу после второго тура.

Впрочем, стоит обратить внимание на поддержку казахстанцев и добрые пожелания в его сторону.

  • Егоржан – наш казах.
  • Какой умница, пусть добивается самых лучших высот.
  • Обалдеть, это шикарно, желаем победы.
  • Круто! Алға, Қазақстан! Болеем всей душой!
  • Тигр.
  • Мощно и красиво сказал: "Наше национальное блюдо!" Рахмет, Егор!
  • Зачем я это смотрю в 2 часа ночи и облизываюсь, смотря, как эти двое едят мою любимую еду?
  • Это же самая божественная еда, которую можно вкушать в любое время суток! Это блюдо – поэма! Все, пошла на кухню!

"Думала, что знаю": известный фудблогер из России открыла для себя настоящий бешбармак в Астане

Ранее мы рассказывали о другом достижении из Казахстана. Так, 12-летняя солистка творческой студии "Жас сарбаз" Жасмина Тузелова вышла в финал 12-го сезона российского шоу "Голос. Дети".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
