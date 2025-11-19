Бешбармак принес казахстанцу два "Да" на российском кулинарном шоу

27-летний казахстанец Егор Овсянников принял участие в российском кулинарно-развлекательном реалити-шоу "Битва шефов". Житель Петропавловска в отборочном туре представил национальное блюдо бешбармак, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала супруга повара Ксения Овсянникова, опубликовав небольшой отрывок с шоу.

"Пост о гордости моим мужем. Это была твоя мечта и цель – ты шел к ней, не сдаваясь, и ты ее достиг!" – говорится в описании к видео.

Так, во время отборочного тура Овсянников представил на суд Константина Ивлева и Рената Агзамова бешбармак.

Оба шефа после дегустации единогласно сказали "ДА!" казахстанцу. Однако далеко пройти Овсянникову не удалось. Он покинул шоу после второго тура.

Впрочем, стоит обратить внимание на поддержку казахстанцев и добрые пожелания в его сторону.

Егоржан – наш казах.

Какой умница, пусть добивается самых лучших высот.

Обалдеть, это шикарно, желаем победы.

Круто! Алға, Қазақстан! Болеем всей душой!

Тигр.

Мощно и красиво сказал: "Наше национальное блюдо!" Рахмет, Егор!

Зачем я это смотрю в 2 часа ночи и облизываюсь, смотря, как эти двое едят мою любимую еду?

Это же самая божественная еда, которую можно вкушать в любое время суток! Это блюдо – поэма! Все, пошла на кухню!

Ранее мы рассказывали о другом достижении из Казахстана. Так, 12-летняя солистка творческой студии "Жас сарбаз" Жасмина Тузелова вышла в финал 12-го сезона российского шоу "Голос. Дети".