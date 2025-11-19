Бешбармак принес казахстанцу два "Да" на российском кулинарном шоу
Об этом рассказала супруга повара Ксения Овсянникова, опубликовав небольшой отрывок с шоу.
"Пост о гордости моим мужем. Это была твоя мечта и цель – ты шел к ней, не сдаваясь, и ты ее достиг!" – говорится в описании к видео.
Так, во время отборочного тура Овсянников представил на суд Константина Ивлева и Рената Агзамова бешбармак.
Оба шефа после дегустации единогласно сказали "ДА!" казахстанцу. Однако далеко пройти Овсянникову не удалось. Он покинул шоу после второго тура.
Впрочем, стоит обратить внимание на поддержку казахстанцев и добрые пожелания в его сторону.
- Егоржан – наш казах.
- Какой умница, пусть добивается самых лучших высот.
- Обалдеть, это шикарно, желаем победы.
- Круто! Алға, Қазақстан! Болеем всей душой!
- Тигр.
- Мощно и красиво сказал: "Наше национальное блюдо!" Рахмет, Егор!
- Зачем я это смотрю в 2 часа ночи и облизываюсь, смотря, как эти двое едят мою любимую еду?
- Это же самая божественная еда, которую можно вкушать в любое время суток! Это блюдо – поэма! Все, пошла на кухню!
Материал по теме
Ранее мы рассказывали о другом достижении из Казахстана. Так, 12-летняя солистка творческой студии "Жас сарбаз" Жасмина Тузелова вышла в финал 12-го сезона российского шоу "Голос. Дети".