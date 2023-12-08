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Били и снимали на видео в туалете: Бейсембаев взял на контроль избиение школьника в ЗКО

Били и снимали на видео в туалете: министр просвещения взял на контроль избиение школьника в ЗКО Фото: pixabay
В ЗКО школьника били и снимали на видео в туалете. О произошедшем родители пострадавшего ребенка узнали из социальных сетей, передает Zakon.kz.

Как пишет "Мой город", в ЗКО с рабочим визитом прибыл министр просвещения Гани Бейсембаев. Сначала он встретился с педагогами, а после провел личный прием граждан. К нему обратились родители подростка, который подвергся буллингу в школе. 

Оказалось, 13 ноября в туалете уральской школы №38 9-классник ударил по лицу 8-классника, а другой ученик снимал происходящее на видео. Затем этот ролик опубликовали в соцсетях. Родители подвергшегося издевательству мальчика увидели публикацию. 

Его мама Назгуль Дауылбаева рассказала Гани Бейсембаеву подробности произошедшего. То, что ее сын часто подвергается травле в стенах школы.

"Оказывается, он часто отпрашивался с уроков. Говорил, что у него болит живот. На лице у него были отеки. Нам он говорил, что ударился об дверь. Но потом нам стало известно, что его регулярно избивают в школе. При этом сын просил никому не говорить, иначе якобы те мальчики грозились с ним расправиться. Он сказал, что учителя и руководство школы в курсе происходящего, но ничего не предпринимают. Я спросила, может он сам придирается к другим? Но получила отрицательный ответ. Ситуация накалилась, когда одноклассники сына начали скидывать ему ссылку на видео его избиения", – пояснила женщина.

Родители школьника обратились в администрацию школы и в полицию. Однако каких-либо действий с их стороны семья не дождалась. Поэтому они были вынуждены просить помощи у городского отдела образования. И только после этого маме подростка позвонили из школы и попросили прийти на собрание.

"Там учителя просили прощения и не раздувать это дело. Извинились родители только одного мальчика. Около 21:00 к нам домой пришли юрист школы, родитель, директор и завуч. Дочь болеет, она спала и я не могла ее оставить. Мои просьбы уйти они проигнорировали. Права нашего ребенка нарушены, его психика тоже. Я прошу вас принять меры. Даже младшеклассники теперь называют сына ябедой и стукачом", – заявил отец мальчика Жанибек Толепбергенов.

Министру показали переписку, в которой обидчики угрожали ребенку, если он пожалуется взрослым. Заместитель начальника управления Уральска Ернар Султангалиев заявил, что за это родителей подростков привлекли к административной ответственности.

"Я могу полагать, что в этой школе травлю устраивают не только одному мальчику, а многим. Надо провести проверку, принять меры, не оставлять эту ситуацию. Поручаю замакиму ЗКО Бакытжану Нарымбетову и председателю Комитета по охране прав детей Назымжан Оспановой держать эту ситуацию на особом контроле. Значит, подобные ситуации происходят и в соседних школах. При необходимости сюда приедет специальная комиссия. Здесь цель одна – создать нашим детям безопасную среду в стенах школы. Дети не должны подвергаться давлению со стороны сверстников и взрослых. Не нужно скрывать происходящее, будет еще хуже. Не нужно давить тех, кто говорит правду", – подчеркнул Гани Бейсембаев.

Министр поручил полиции изучить, насколько правомерны были действия руководства школы, когда они заявились к семье ночью.

"Мама мальчика хочет защитить не только своего ребенка, но и других детей. Администрация школы в этой ситуации допустила ошибку. Но оценку их действиям даст соответствующий орган. Не ограничивайтесь выговором или замечанием, виновные должны быть привлечены к ответственности".Гани Бейсембаев

Гани Бейсембаев считает, что агрессивных подростков нужно ставить на учет и следить за ними. Он подчеркнул, что это дело будет находиться на его личном контроле.

Ранее сообщалось, что жестокое избиение подростка в Экибастузе попало на видео.

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