Мир

В США установили истинную причину трагедии батискафа "Титан"

Батискаф &quot;Титан&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 02:59 Фото: wikipedia
Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) опубликовал расследование, посвященное причинам крушения глубоководного батискафа "Титан" с миллиардерами на борту 18 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В отчете говорится, что крушение глубоководного аппарата "Титан" произошло из-за ошибки проектирования.

В ходе расследования специалисты ведомства пришли к выводу, что корпус батискафа не соответствовал необходимым требованиям прочности и долговечности. Эксплуатировавшая "Титан" компания OceanGate не знала об этом, потому что не провела испытаний глубоководного аппарата.

Согласно отчету, углеродное волокно, из которого состояла труба, образующая центральную часть корпуса батискафа, расслоилось. Ситуация усугубилась дополнительными повреждениями неизвестного происхождения. Из-за этого пострадала внутренняя конструкция аппарата.

Впоследствии эти факторы вызвали "выпучивание сосуда высокого давления" "Титана".

Комиссия пришла к выводу, что катастрофы можно было избежать при надлежащем обслуживании судна и внимании к разумным опасениям технических специалистов. Виновником аварии названа американская компания OceanGate. В ее эксплуатации находился "Титан". При ЧП погибли пять человек, включая основателя OceanGate Стоктона Раша.

Ранее сообщалось, что первый гражданский ядерный бункер появится в Сеуле.

Аксинья Титова
