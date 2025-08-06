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Мир

Трагедия могла не произойти: выяснились причины катастрофы батискафа "Титан"

Подводные кадры, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 05:44 Фото: wikipedia
Береговая охрана США опубликовала долгожданное расследование, раскрывающее истинные причины катастрофы батискафа "Титан", унесшей жизни пяти человек в июне 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, совет по морским расследованиям (MBI) Береговой охраны США пришел к однозначному выводу: трагедии можно было избежать. Главным виновником названа американская компания OceanGate, которая эксплуатировала злополучный батискаф с многочисленными нарушениями стандартов безопасности.

По заключению экспертов, основными факторами, приведшими к взрыву "Титана", стали "неадекватные процессы проектирования, сертификации, обслуживания и проверки работы" аппарата. Особо подчеркивается "токсичная корпоративная культура" в OceanGate, где коммерческие интересы систематически ставились выше безопасности пассажиров.

Стоит отметить, что основатель компании Стоктон Раш, погибший вместе с другими участниками экспедиции, неоднократно публично критиковал "чрезмерное регулирование" в индустрии глубоководных погружений. В одном из своих интервью 2019 года он высказался:

"В определенный момент безопасность – просто пустая трата времени".

Эта философия стала фатальной для него и его пассажиров.

Батискаф "Титан", на борту которого находились пять человек, включая британского миллиардера Хэмиша Хардинга и пакистанского бизнесмена Шахзаду Дауда с сыном, пропал 18 июня 2023 года во время погружения к обломкам легендарного "Титаника", лежащего на глубине около 3800 метров в северной части Атлантического океана. Стоимость такого погружения составляла 250 тыс. долларов с человека.

Обломки "Титана" и останки членов экипажа были обнаружены и подняты на поверхность к октябрю того же года. Эксперты установили, что корпус батискафа имплозировал (взорвался внутрь), не выдержав колоссального давления на глубине океана. Гибель экипажа наступила мгновенно.

Ранее столкновение кита с моторной лодкой попало на видео в США.

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Аксинья Титова
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