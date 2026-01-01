#Казахстан в сравнении
Мир

В Египте приговорили капитана затонувшего вместе с детьми батискафа "Синдбад"

Батискаф, море, Египет, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 04:59 Фото: Sindbad Submarines
Суд в Хургаде приговорил капитана затонувшего в марте 2025 года батискафа "Синдбад", на борту которого находились туристы из СНГ, к двум годам тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

По данным Cairo 24, подсудимый сможет подать апелляцию и в случае, если она будет удовлетворена, выйти на свободу под залог в 2 000 египетских фунтов (около 42 доллара).

Второй фигурант дела отвечал за техобслуживание батискафа: суд постановил назначить ему наказание в виде тюремного заключения сроком на полгода и возможностью выйти под залог в 1 000 египетских фунтов (около 21 доллара).

26 ноября портал проинформировал, что капитану судна предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и нанесении телесных повреждений после получения технического отчета о причинах затопления от специализированного комитета.

Обвиняемый подтвердил в своих показаниях, что ему удалось вывести большое число пассажиров, и он был последним, кто покинул подводную лодку после того, как она была затоплена.

Трагедия у берегов Хургады произошла 27 марта. Прогулочный батискаф начал тонуть во время посадки пассажиров и быстро ушел под воду. Шестеро россиян, в том числе двое детей, погибли в результате аварии.

Ранее стало известно, что новогодняя ночь обернулась трагедией на курорте в швейцарских Альпах.

Аксинья Титова
Капитан затонувшего в Хургаде батискафа рассказал детали трагедии
03:40, 30 марта 2025
Капитан затонувшего в Хургаде батискафа рассказал детали трагедии
Батискаф с российскими туристами затонул в Египте, погибли несколько человек
16:11, 27 марта 2025
Батискаф с российскими туристами затонул в Египте, погибли несколько человек
Найденные обломки затонувшего батискафа "Титан" доставили в Канаду
22:44, 28 июня 2023
Найденные обломки затонувшего батискафа "Титан" доставили в Канаду
