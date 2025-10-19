Пьяный водитель "Мерседеса" проломил стену жилого дома
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Утром 18 октября 2025 года водитель Mercedes-Benz врезался в дом и проломил его стену, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в Башкортостане. В местной Госавтоинспекции сообщили, что водитель не справился с управлением и врезался в дом.
В результате дорожной аварии 32-летняя пассажирка иномарки получила ушибы.
"При проведении освидетельствования на состояние опьянения установлено, что в парах выдыхаемого воздуха водителя обнаружен этанол 0,633", – сообщили в местном ГАИ.
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Были ли дома люди в момент происшествия, полиция не уточнила.
По факту ДТП начато административное расследование.
В ночь на 18 октября нетрезвый водитель BMW врезался в ограждение во время полицейской погони в Кокшетау.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript