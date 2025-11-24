#АЭС в Казахстане
Туризм

Туристы ради селфи проломили стену старинного замка в Шотландии

туристы ради селфи проломили стену старинного замка в Шотландии, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 20:39 Фото: wikipedia
Ради снимка для социальных сетей путешественники проломили стену в 500-летнем замке Ардврек в Шотландии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Metro, вандалы планировали сделать селфи с видом на исторический памятник, но дорога к подходящей для фотографии точке пролегала через мокрый песок. Туристы не захотели мочить свои ноги, поэтому решили проломить стену древнего замка.

В местной группе Historic Assynt заявили, что ограда была частично восстановлена, но сбор средств продолжается.

История постройки восходит к 1490 году. В те времена замок принадлежал шотландскому клану Маклаудов из Ассинта.

Ранее сообщалось, что Бишкек готовится к цветению тюльпанов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: