Туристы ради селфи проломили стену старинного замка в Шотландии

Ради снимка для социальных сетей путешественники проломили стену в 500-летнем замке Ардврек в Шотландии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Metro, вандалы планировали сделать селфи с видом на исторический памятник, но дорога к подходящей для фотографии точке пролегала через мокрый песок. Туристы не захотели мочить свои ноги, поэтому решили проломить стену древнего замка.

В местной группе Historic Assynt заявили, что ограда была частично восстановлена, но сбор средств продолжается.

История постройки восходит к 1490 году. В те времена замок принадлежал шотландскому клану Маклаудов из Ассинта.

