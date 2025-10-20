#АЭС в Казахстане
Мир

Мы далеко впереди Китая: Трамп заявил о наличии у США секретного оружия

Дональд Трамп заявил о наличии секретного оружия в США, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 23:49
Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что его страна располагает вооружениями, о существовании которых "многие даже не знают", сообщает Zakon.kz.

Цитату опубликовали в соцсети X (бывшая Twitter)


"У нас есть оружие, о котором многие даже не знают. Мы далеко впереди Китая во всех военных сферах, кроме кораблестроения, но и там вскоре их догоним", – заявил американский лидер.

Ранее сообщалось, что боевого робота с автоматической пушкой показали инженеры Южной Кореи.

Елена Беляева
Елена Беляева
