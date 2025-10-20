Мы далеко впереди Китая: Трамп заявил о наличии у США секретного оружия

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что его страна располагает вооружениями, о существовании которых "многие даже не знают", сообщает Zakon.kz.

"У нас есть оружие, о котором многие даже не знают. Мы далеко впереди Китая во всех военных сферах, кроме кораблестроения, но и там вскоре их догоним", – заявил американский лидер. BREAKING – We’re ahead of China militarily in every way, except ships. We’ll be catching them—TRUMP pic.twitter.com/IbZ6PYU5aI — Infina Alerts (@InfinaAlerts) October 20, 2025 Ранее сообщалось, что боевого робота с автоматической пушкой показали инженеры Южной Кореи.

