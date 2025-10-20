#АЭС в Казахстане
Мир

Боевого робота с автоматической пушкой показали инженеры Южной Кореи

роботизированную платформу показали в Сеуле, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 21:07 Фото: скриншот видео
Южнокорейская компания LIG Nex1 представила наземную роботизированную платформу G-Sword на выставке ADEX 2025 в Сеуле, сообщает Zakon.kz.

По информации Defence Blog, боевого робота на гусеничном шасси вооружили автоматической пушкой и противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Raybolt. Роботизированный комплекс предназначен для поражения отдельных целей и автономной поддержки войсковых операций.

G-Sword оснастили навигационной системой с поддержкой искусственного интеллекта и датчиками для сканирования местности. Это позволяет машине планировать маршрут в сложных условиях.

Как уточняется, модульный робот может нести различное оборудование и вооружение, включая ретрансляторы связи и средства противовоздушной обороны. Также платформа способна доставлять различные грузы.

Ранее сообщалось, что робот с ИИ начал патрулировать улицы Таиланда.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
