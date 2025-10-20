Боевого робота с автоматической пушкой показали инженеры Южной Кореи

Южнокорейская компания LIG Nex1 представила наземную роботизированную платформу G-Sword на выставке ADEX 2025 в Сеуле, сообщает Zakon.kz.

По информации Defence Blog, боевого робота на гусеничном шасси вооружили автоматической пушкой и противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Raybolt. Роботизированный комплекс предназначен для поражения отдельных целей и автономной поддержки войсковых операций.

G-Sword оснастили навигационной системой с поддержкой искусственного интеллекта и датчиками для сканирования местности. Это позволяет машине планировать маршрут в сложных условиях.

Как уточняется, модульный робот может нести различное оборудование и вооружение, включая ретрансляторы связи и средства противовоздушной обороны. Также платформа способна доставлять различные грузы.

🇨🇳 The remotely controlled ground robotic complex of China is equipped with a rotating turret for mounting a machine gun and grenade launcher. It is delivered to the enemy's rear using heavy drones. Designed to support infantry and destroy targets at the tactical level in… pic.twitter.com/QgFDsOsayW — Visioner (@visionergeo) October 19, 2025

