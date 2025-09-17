#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Мир

Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку

Владимир Зеленский и Дональд Трамп, Дональд Трамп и Владимир Зеленский, Зеленский и Трамп, Трамп и Зеленский , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 07:40 Фото: president.gov.ua
Как заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами перед отлетом в Великобританию, украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку, чтобы добиться завершения конфликта между Москвой и Киевом, сообщает Zakon.kz.

Издание Times of India передает, что благодаря встрече с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске месяц назад удалось многого достичь, но "для танго нужны двое".

Трамп допустил, что ему придется присутствовать при переговорах лидеров РФ и Украины, поскольку те "ненавидят друг друга" и "не могут находиться в одной комнате". При этом он снова призвал европейские страны отказаться от российской нефти.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее допустил, что Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава Госдепартамента отметил, что республиканец, который провел "множество" телефонных разговоров с Путиным и встреч с Зеленским, по-прежнему хочет положить конфликту конец.

Ранее в США одобрили первый оплаченный Европой пакет военной помощи Украине.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Париже пройдет встреча Трампа, Зеленского и лидеров Европы
04:43, 01 сентября 2025
В Париже пройдет встреча Трампа, Зеленского и лидеров Европы
Что думает Трамп о взаимоотношениях Путина и Зеленского
20:07, 22 августа 2025
Что думает Трамп о взаимоотношениях Путина и Зеленского
США, Европа и Украина создали комиссию по гарантиям безопасности
05:59, 20 августа 2025
США, Европа и Украина создали комиссию по гарантиям безопасности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: