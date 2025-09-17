Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку

Как заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами перед отлетом в Великобританию, украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку, чтобы добиться завершения конфликта между Москвой и Киевом, сообщает Zakon.kz.

Издание Times of India передает, что благодаря встрече с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске месяц назад удалось многого достичь, но "для танго нужны двое".

Трамп допустил, что ему придется присутствовать при переговорах лидеров РФ и Украины, поскольку те "ненавидят друг друга" и "не могут находиться в одной комнате". При этом он снова призвал европейские страны отказаться от российской нефти.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее допустил, что Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава Госдепартамента отметил, что республиканец, который провел "множество" телефонных разговоров с Путиным и встреч с Зеленским, по-прежнему хочет положить конфликту конец.

Ранее в США одобрили первый оплаченный Европой пакет военной помощи Украине.