Мир

Медведь растерзал спортсмена в Японии

Медведь набросился на спортсмена, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 05:05 Фото: pixabay
На днях в японском городе Меко гималайский черный медведь напал на бегуна Билли Холлорана, сообщает Zakon.kz.

Мужчина совершал пробежку по привычному маршруту в лесу, когда заметил двух медведей. Он попытался медленно отступить, но один зверь начал приближаться. Чтобы отпугнуть хищника, бегун закричал, однако тот бросился в атаку. Об этом передает CNN.

Бегун прикрыл лицо рукой, в которую медведь сразу вцепился. Затем зверь повалил его на землю и укусил.

"Одним укусом моя рука была уничтожена", – рассказал журналистам Холлоран.

После нескольких секунд борьбы медведь отступил и скрылся в лесу.

Фото: rnz.co.nz

Несмотря на боль и потерю крови, бегун сумел подняться и пройти около километра, пока не добрался до места, где его нашли спасатели. В больнице ему сделали три операции, включая пересадку кости из бедра, чтобы восстановить поврежденную руку.

Фото: rnz.co.nz

Сейчас мужчина проходит реабилитацию и намерен со временем вернуться к бегу.

7 октября, бегающий по улице города медведь напугал жителей России.

Фото Алия Абди
Алия Абди
