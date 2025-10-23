#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Мир

Пожилая пара пять лет держала в плену свою соседку, пытая ее

Трудовое рабство, эксплуатация труда, эксплуатация людей, похищение людей, рабство, принудительный труд, торговля людьми , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 06:40 Фото: pexels
Во Франции пожилая пара пять лет держала в плену свою соседку. 82-летний мужчина и его 60-летняя сообщница подвергали 45-летнюю женщину, находившуюся в психологически уязвимом состоянии, систематическим издевательствам, сообщает Zakon.kz.

По данным The Herald, они подмешивали ей в кашу моющее средство.

В середине октября жертве, которая неоднократно пыталась сбежать, но возвращалась из-за страха, пока ей, наконец, не удалось вырваться. Она обратилась за помощью к соседке и была госпитализирована с переохлаждением.

По словам пострадавшей, ее заставляли жить в саду или гараже, справлять нужду в кастрюли и пакеты. При этом злоумышленники переводили последние деньги с ее счета на свой. Подозреваемые признали лишь часть обвинений, расследование продолжается.

По словам прокуроров, супруги пытали ее и присваивали ее деньги на протяжении пяти лет.

Ранее жена застрелила мужа и разбила клумбу на месте преступления.

Аксинья Титова
