Загадочная лапша разоблачила вора в Японии
Как пишет Japan Today, 69-летний мужчина обнаружил в одной из своих пустующих квартир в городе Митое (префектура Кагава) упаковку лапши удон, которую точно не покупал.
В остальном квартира выглядела нетронутой, но появление еды насторожило владельца. Заподозрив неладное, он установил скрытую камеру. Всего через четыре дня запись показала, что в квартиру действительно пробрался незнакомец. Мужчина осмотрел комнаты и кухню, но, не найдя ничего ценного, ушел.
Полиция вскоре задержала 39-летнего злоумышленника. Тот признался во взломе, но заявил, что о лапше слышит впервые.
Кто на самом деле положил удон в холодильник, пока остается загадкой. По версии Japan Today, вор мог отрицать свою причастность к лапше, чтобы избежать обвинений в повторном незаконном проникновении. Однако зачем проносить еду в чужую квартиру, вопрос – открытый.
Примечательно, что задержанный не был бездомным: его арестовали в собственной квартире с полностью оборудованной кухней. Расследование продолжается.
