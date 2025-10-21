#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.56
625.65
6.62
Мир

Загадочная лапша разоблачила вора в Японии

лапша быстрого приготовления, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 19:43 Фото: freepik
Необычная находка в холодильнике помогла японскому домовладельцу вывести вора на чистую воду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Japan Today, 69-летний мужчина обнаружил в одной из своих пустующих квартир в городе Митое (префектура Кагава) упаковку лапши удон, которую точно не покупал.

В остальном квартира выглядела нетронутой, но появление еды насторожило владельца. Заподозрив неладное, он установил скрытую камеру. Всего через четыре дня запись показала, что в квартиру действительно пробрался незнакомец. Мужчина осмотрел комнаты и кухню, но, не найдя ничего ценного, ушел.

Полиция вскоре задержала 39-летнего злоумышленника. Тот признался во взломе, но заявил, что о лапше слышит впервые.

Кто на самом деле положил удон в холодильник, пока остается загадкой. По версии Japan Today, вор мог отрицать свою причастность к лапше, чтобы избежать обвинений в повторном незаконном проникновении. Однако зачем проносить еду в чужую квартиру, вопрос – открытый.

Примечательно, что задержанный не был бездомным: его арестовали в собственной квартире с полностью оборудованной кухней. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что правительство Японии ушло в отставку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
В Алматы задержали серийного вора-домушника
18:22, 03 сентября 2024
В Алматы задержали серийного вора-домушника
Воры-гастролеры активизировались в Казахстане
23:15, 31 января 2024
Воры-гастролеры активизировались в Казахстане
Вора, который крал в мечетях, задержали в Алматы
21:15, 12 февраля 2024
Вора, который крал в мечетях, задержали в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: