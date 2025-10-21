Загадочная лапша разоблачила вора в Японии

Необычная находка в холодильнике помогла японскому домовладельцу вывести вора на чистую воду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Japan Today, 69-летний мужчина обнаружил в одной из своих пустующих квартир в городе Митое (префектура Кагава) упаковку лапши удон, которую точно не покупал.

В остальном квартира выглядела нетронутой, но появление еды насторожило владельца. Заподозрив неладное, он установил скрытую камеру. Всего через четыре дня запись показала, что в квартиру действительно пробрался незнакомец. Мужчина осмотрел комнаты и кухню, но, не найдя ничего ценного, ушел.

Полиция вскоре задержала 39-летнего злоумышленника. Тот признался во взломе, но заявил, что о лапше слышит впервые.

Кто на самом деле положил удон в холодильник, пока остается загадкой. По версии Japan Today, вор мог отрицать свою причастность к лапше, чтобы избежать обвинений в повторном незаконном проникновении. Однако зачем проносить еду в чужую квартиру, вопрос – открытый.

Примечательно, что задержанный не был бездомным: его арестовали в собственной квартире с полностью оборудованной кухней. Расследование продолжается.

