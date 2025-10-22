#АЭС в Казахстане
Мир

Жена застрелила мужа и разбила клумбу на месте преступления

Клумба, сад, растения, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 02:30 Фото: pexels
Полицейские выяснили подробности убийства Самира Алиева (1985 года рождения), который ранее считался пропавшим без вести в Баку (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az, в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что мужчина был застрелен из охотничьего ружья своей супругой Эльмирой Ибрагимовой (1986 года рождения).

Чтобы скрыть следы преступления, женщина закопала тело мужа во дворе их дома и на этом месте разбила клумбу с розами. Она ежедневно поливала их, чтобы цветы не засохли и не вызвали подозрений.

Подозреваемая задержана и передана следствию. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее мужчина убил соседку из-за выигрыша в лотерею и бросил тело в пруд.

Аксинья Титова
