"ВКонтакте" снова включили в Беларуси
Фото: pexels
"ВКонтакте" снова стал доступен для белорусских пользователей. Как сообщили в пресс-службе приложения, все сервисы соцсети работают в штатном режиме, сообщает Zakon.kz.
По данным РИА Новости, 24 октября медиахолдинг "Белтелерадиокомпания" заявил, что доступ к сервису заблокирован в Белоруссии на основании представления КГБ страны.
Сообщение сопровождалось скриншотом "Списка ограниченного доступа" интернет-ресурсов. В список вошел сайт vk.com.
Позже в пресс-службе "ВКонтакте" заявили, что руководство изучает ситуацию и делает все возможное для возобновления работы сервиса.
Ранее сообщалось, что в Актау придумали мобильное приложение для помощи горожанам.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript