"ВКонтакте" снова включили в Беларуси

"ВКонтакте" снова стал доступен для белорусских пользователей. Как сообщили в пресс-службе приложения, все сервисы соцсети работают в штатном режиме, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, 24 октября медиахолдинг "Белтелерадиокомпания" заявил, что доступ к сервису заблокирован в Белоруссии на основании представления КГБ страны.

Сообщение сопровождалось скриншотом "Списка ограниченного доступа" интернет-ресурсов. В список вошел сайт vk.com.

Позже в пресс-службе "ВКонтакте" заявили, что руководство изучает ситуацию и делает все возможное для возобновления работы сервиса.

