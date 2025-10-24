#АЭС в Казахстане
Мир

"ВКонтакте" снова включили в Беларуси

Социальные сети, ВК, VK, ВКонтакте, VKontakte, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 02:30 Фото: pexels
"ВКонтакте" снова стал доступен для белорусских пользователей. Как сообщили в пресс-службе приложения, все сервисы соцсети работают в штатном режиме, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, 24 октября медиахолдинг "Белтелерадиокомпания" заявил, что доступ к сервису заблокирован в Белоруссии на основании представления КГБ страны.

Сообщение сопровождалось скриншотом "Списка ограниченного доступа" интернет-ресурсов. В список вошел сайт vk.com.

Позже в пресс-службе "ВКонтакте" заявили, что руководство изучает ситуацию и делает все возможное для возобновления работы сервиса.

Ранее сообщалось, что в Актау придумали мобильное приложение для помощи горожанам.

Аксинья Титова
