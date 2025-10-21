Нейросеть вместо диспетчера: в Актау придумали мобильное приложение для помощи горожанам

Искусственный интеллект все увереннее входит в повседневную жизнь казахстанцев. В Актау школьники и студенты разработали проекты, которые помогут жителям получать уведомления об отключениях воды, света и газа, а медикам – быстрее оказывать первую помощь.

Корреспондент Zakon.kz узнал, как молодые инноваторы внедряют ИИ в городскую инфраструктуру и медицину.

Идея создать мобильное приложение для уведомления горожан о плановых или аварийных отключениях света, воды, газа возникла после многочисленных случаев, когда жители узнавали о таких отключениях слишком поздно. К примеру, в чате акимата области при отсутствии воды или света начинают писать сотни человек, коммунальные службы при этом постоянно дублируют объявления, однако они теряются в общем потоке сообщений. Каждое отключение вызывает недовольство, особенно если люди не успевают подготовиться заранее.

"Поэтому мы решили разработать мобильное приложение "Rice of MEC". Оно автоматически уведомляет пользователей об отключениях именно по их адресу. То есть люди получают персональные уведомления об отключениях по конкретной квартире или дому. Сюда включен интегрированный чат-бот с искусственным интеллектом, который помогает решать возникающие вопросы и направляет запросы специалистам. Кроме того, есть возможность обратной связи с коммунальными службами", – рассказала преподаватель энергетического колледжа Актау Нургуль Калдыбаева.

Идея проекта появилась нынешним летом, а уже в сентябре 2025 года трое студентов 1-го курса по специальности "Программное обеспечение" и два педагога энергетического колледжа начали над ним работать.

"У нас в колледже действует несколько кружков и проектных направлений, и мы представляем стартап-команду. Завершить проект планируем до конца этого учебного года, так как он требует работы с большими объемами данных. После этого начнем сотрудничество с коммунальными службами, в которых за информирование граждан отвечает всего один диспетчер. "Rice of MEC" позволит автоматизировать этот процесс и снять нагрузку с сотрудников, при этом обеспечит точную и своевременную коммуникацию с жителями". Преподаватель энергетического колледжа Актау Нургуль Калдыбаева.

Еще один проект – инновационный дрон, который предназначен для оказания экстренной помощи. Разработчики оснастили дрон мобильным приложением, которое позволит держать связь между дроном, оператором и врачом-фельдшером, а также AI-модулем. Его задача – анализировать ситуацию и помогать до прибытия медиков. Встроенные датчики позволят отслеживать состояние пациента, а камера и тепловизор – обеспечить визуальный контроль.

В команде разработчиков – три ученицы 11-го класса НИШ: Аружан Казыева, Айару Агайдар и Асия Гумаркызы. На создание такого дрона их натолкнули некоторые проблемы при оказании первой помощи.

Школьницы проанализировали данные и выяснили процент изношенности машин скорой помощи, а также среднее время ожидания медиков.

"В Казахстане еще не было таких инноваций, как применение дронов в медицине. Наш проект пока находится на стадии разработки минимально жизнеспособного прототипа. Недавно мы выиграли грант от Мангистау хаб в размере 150 тысяч тенге, и эти деньги будут уходить на то, чтобы доработать прототип проекта. Внедрять планируем поэтапно, после проведения испытаний и анализа показателей. Это позволит обеспечить готовность системы к реальным условиям", – говорит Аружан Казыева.

Стоит отметить, что умная система не заменит врачей, а лишь окажет им помощь в работе. К примеру, при ДТП на трассе.

"Допустим, произошло ДТП. Очевидцы вызывают скорую помощь. Тогда оператор медслужбы через мобильное приложение MediFly видит доступные дроны, заряд батареи и их местоположение, и после выбора свободного дрона система автоматически направляет его к месту происшествия. По прибытии дрон приземляется и включает тепловизор и камеру, передавая медикам видео- и фотоизображение пострадавшего", – поделилась одна из разработчиц проекта.

Система AI анализирует раны, кровотечения, положение тела, а также информацию от датчиков, которые фиксируют температуру, пульс и сердцебиение. Все данные передаются через API в приложение врача. ИИ формирует предварительный анализ состояния пациента, а дрон предоставляет доступ к встроенной аптечке с необходимыми средствами. Система предназначена в первую очередь для реагирования на вызовы средней и легкой степени тяжести.