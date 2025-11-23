Золотые карманные часы с "Титаника" продали на аукционе за рекордную сумму
Гравированные часы Jules Jurgensen весом 18 карат принадлежали пассажиру первого класса Исидору Штраусу, который погиб, когда корабль затонул в апреле 1912 года, пишет Sky News.
Фото: PA/Sky News
В фильме "Титаник" он и его жена Ида были изображены как пара, обнимающая друг друга, когда корабль тонул.
Когда ему предложили место в спасательной шлюпке ввиду его возраста, он ответил, что не пойдет раньше других мужчин.
Его жена отказалась уйти от него, и в последний раз пару видели живыми, сидящими на шезлонгах и смотрящими бок о бок навстречу судьбе.
Они были среди немногих пассажиров первого класса, погибших в катастрофе.
Часы были извлечены из тела г-на Штрауса вместе с другими личными вещами и возвращены его семье.
Часы, которые оставались в семье пары, были проданы на аукционе Henry Aldridge & Son Auctioneers в Девайзесе, графство Уилтшир.
По данным компании, сумма в 1,78 млн фунтов стерлингов (около 1,206 млрд тенге), уплаченная за предмет, является самой высокой суммой, когда-либо уплаченной за памятные вещи с "Титаника".
Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году, когда еще одни золотые карманные часы, подаренные капитану судна, спасшего более 700 пассажиров с лайнера, были проданы за 1,56 млн фунтов стерлингов (около 1,056 млрд тенге).