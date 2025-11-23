#АЭС в Казахстане
Мир

Золотые карманные часы с "Титаника" продали на аукционе за рекордную сумму

аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 14:30 Фото: freepik
Золотые карманные часы, принадлежавшие пожилой паре, утонувшей во время крушения "Титаника", были проданы на аукционе за рекордные 1,78 млн фунтов стерлингов (около 1,206 млрд тенге), сообщает Zakon.kz.

Гравированные часы Jules Jurgensen весом 18 карат принадлежали пассажиру первого класса Исидору Штраусу, который погиб, когда корабль затонул в апреле 1912 года, пишет Sky News.

Фото: PA/Sky News

В фильме "Титаник" он и его жена Ида были изображены как пара, обнимающая друг друга, когда корабль тонул.

Когда ему предложили место в спасательной шлюпке ввиду его возраста, он ответил, что не пойдет раньше других мужчин.

Его жена отказалась уйти от него, и в последний раз пару видели живыми, сидящими на шезлонгах и смотрящими бок о бок навстречу судьбе.

Они были среди немногих пассажиров первого класса, погибших в катастрофе.

Часы были извлечены из тела г-на Штрауса вместе с другими личными вещами и возвращены его семье.

Часы, которые оставались в семье пары, были проданы на аукционе Henry Aldridge & Son Auctioneers в Девайзесе, графство Уилтшир.

По данным компании, сумма в 1,78 млн фунтов стерлингов (около 1,206 млрд тенге), уплаченная за предмет, является самой высокой суммой, когда-либо уплаченной за памятные вещи с "Титаника".

Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году, когда еще одни золотые карманные часы, подаренные капитану судна, спасшего более 700 пассажиров с лайнера, были проданы за 1,56 млн фунтов стерлингов (около 1,056 млрд тенге).

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
