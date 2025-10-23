#АЭС в Казахстане
События

В области Жетысу состоялся форум религиоведов и руководителей религиозных объединений

Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 18:36 Фото: акимат области Жетысу
В области Жетысу состоялся республиканский форум религиоведов и руководителей религиозных объединений "Путь духовного согласия: реализация идей съезда".

Форум объединил представителей государственных органов, религиозных объединений, научного сообщества и гражданского сектора, сообщает пресс-служба акима области Жетысу.

В мероприятии, организованном в Талдыкоргане областным управлением по делам религий совместно с Центром исследования проблем и реабилитации в сфере религий, приняли участие заместитель акима области Диас Есдаулетов.

Фото: акимат области Жетысу

Выступая с приветственным словом, Д. Есдаулетов от имени акима области выразил благодарность участникам форума за вклад в укрепление мира и согласия, сохранение и популяризацию общих для всех ключевых нравственных ценностей.

Фото: акимат области Жетысу

"Как сказал президент, наша страна обладает большим опытом укрепления межэтнического и межконфессионального согласия. Основа казахстанской модели этнической и религиозной толерантности – это универсальный принцип "единства в многообразии". В настоящее время в Казахстане в гармонии и согласии живут представители более 100 этносов, свободно действуют около 4000 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. Это этническое и религиозное многообразие также отражено на территории нашей области. И это наше бесценное богатство и неотъемлемое преимущество. Считаю, что работа форума будет успешной, а обсуждаемые идеи и предложения сыграют важное значение в вопросах укрепления мира и стабильности в обществе, – отметил он.

В свою очередь своими мнениями поделились участники форума.

Фото: акимат области Жетысу

"Я считаю, что форум, собравший представителей всех религий и конфессий, является очень важным мероприятием. Любая река состоит из многочисленных притоков, которые в итоге все попадают в один большой океан. Так и наш форум призван своим, казалось бы, небольшим вкладом укрепить дело мира во всем мире", – сказала пастор местного религиозного объединения "Уштобинская пресвитерианская церковь" Надежда Ким Гван Джунг.

К ней присоединился духовный наставник мечети "Тәубе" микрорайона "3 отделение" города Талдыкоргана Радион Ю.

Фото: акимат области Жетысу

"В первую очередь мы нацелены на совместный результат нашей общей работы. В первую очередь важно помнить о духовных ценностях и стараться нравственно развиваться. Счастья всем, мира и добра!" – сказал он.
"Наш форум стал уже традиционным, он проводится ежегодно и посвящен Дню духовного согласия. Духовное согласие между разными конфессиями и представителями разных национальностей – это очень актуально, поскольку мы живем в многонациональном государстве. Мы должны общаться, встречаться и совместно решать важные вопросы и преодолевать непростые вызовы современности. Я искренне желаю всем людям духовного согласия, мира и процветания!" – присоединился к беседе управляющий Талдыкорганским викариатством РПЦ, епископ Талдыкорганский Клавдиан.

В рамках форума Благодарственные письма акима области были вручены ряду граждан, внесших значительный вклад в дело сохранения мира и согласия в обществе, популяризацию духовных ценностей. Без внимания не остались и представители религиозных объединений, отличившиеся активной деятельностью в течение года.

В завершение встречи участники, подчеркнув, что сохранение духовного согласия и мира – это общий долг, выразили готовность продолжать совместную работу в этом направлении.

Айсулу Омарова
