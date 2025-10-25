Маленький кыргыз вдохновил исполнением песни казахстанца
Фото: скриншот из видео
Маленький житель Кыргызстана на свадьбе зарядил гостей песней "Дарите женщинам цветы", сообщает Zakon.kz.
В соцсетях появилось зажигательное видео, как маленький талант из Кыргызстана чисто и красиво поет популярную песню казахстанского певца Jazzdauren "Дарите женщинам цветы". Гости не только безудержно пускаются в пляс, но и щедро одаряют его коримдиком. Однако мальчику ничто не помешало душевно допеть сою песню.
"Свадебная церемония в ресторане. Пусть у каждой девочки будет свой садовник. От Билала "Дарите женщинам цветы". Если вы пригласите меня на вашу свадьбу, я приду с певцом", – пишет автор поста.
Комментаторы похвалили маленькую звезду:
- Какой сладкий голосок.
- Солнышко, молодец. Расти счастливым ребенком.
- Продвигайте его дальше, у него красивый голос.
- Какой харизматичный, улыбчивый, сладкий малыш, а поет как сладко.
25 октября в День Республики казахстанцы выражают свою любовь родине. Zakon.kz собрал самую креативную подборку.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript