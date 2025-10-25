#АЭС в Казахстане
Мир

Маленький кыргыз вдохновил исполнением песни казахстанца

Маленький кыргыз вдохновил исполнением песни казахстанца, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 15:29 Фото: скриншот из видео
Маленький житель Кыргызстана на свадьбе зарядил гостей песней "Дарите женщинам цветы", сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось зажигательное видео, как маленький талант из Кыргызстана чисто и красиво поет популярную песню казахстанского певца Jazzdauren "Дарите женщинам цветы". Гости не только безудержно пускаются в пляс, но и щедро одаряют его коримдиком. Однако мальчику ничто не помешало душевно допеть сою песню.

"Свадебная церемония в ресторане. Пусть у каждой девочки будет свой садовник. От Билала "Дарите женщинам цветы". Если вы пригласите меня на вашу свадьбу, я приду с певцом", – пишет автор поста.

Комментаторы похвалили маленькую звезду:

  • Какой сладкий голосок.
  • Солнышко, молодец. Расти счастливым ребенком.
  • Продвигайте его дальше, у него красивый голос.
  • Какой харизматичный, улыбчивый, сладкий малыш, а поет как сладко.

25 октября в День Республики казахстанцы выражают свою любовь родине. Zakon.kz собрал самую креативную подборку.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
