Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы

Казахстанский исполнитель Жандаурен Аблаев, более известный как Jazzdauren, покоривший сердца миллионов хитом "Дарите женщинам цветы", анонсировал выход новой песни, сообщает Zakon.kz.

Фрагментом новой композиции "Три цветочка" 20-летний артист, которого сравнивают с легендарным Юрием Шатуновым, поделился 27 ноября 2024 года в своем Instagram.

"Мама – цветок. Жена – цветок. Дочка – цветок", – написал под публикацией Жандаурен Аблаев.

Подписчики с восторгом восприняли известие о выходе песни и завалили Jazzdauren теплыми пожеланиями:

"Как всегда, супер".

"Как всегда, до мурашек".

"Как прекрасно! Одна лучше другой, все песни любимые у меня".

"Давай новую песню еще одну на Новый год! Да такую, чтобы зажигательная была".

"Молодец, браво! В целом, спасибо тебе и автору за песню, посвященную женщинам".

"Слова простые, как народные песни, и сразу цепляет за душу, спасибо. Ждем очередной шедевр".

"Сынок, пусть тебе встретится хорошая девушка, которая подарит тебе дочь! Пусть мама твоя будет здорова!"

Несмотря на многочисленные хорошие комментарии, нашлись среди фолловеров и те, у которых "Три цветочка" вызвали много вопросов:

"Когда выйдет песня?"

"А сестра разве не цветок? А песня – огонь".

"Кто автор твоих песен? Или ты сам их пишешь?"

"Милый, у тебя, оказывается, есть очень красивый голос, почему не поешь на казахском языке?"

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В августе 2024 года в интервью одному из казахстанских журналов Жандаурен Аблаев раскрыл секрет своих хитов.