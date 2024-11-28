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Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы

Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 10:41 Фото: Instagram/kyzyktimes
Казахстанский исполнитель Жандаурен Аблаев, более известный как Jazzdauren, покоривший сердца миллионов хитом "Дарите женщинам цветы", анонсировал выход новой песни, сообщает Zakon.kz.

Фрагментом новой композиции "Три цветочка" 20-летний артист, которого сравнивают с легендарным Юрием Шатуновым, поделился 27 ноября 2024 года в своем Instagram.

"Мама – цветок. Жена – цветок. Дочка – цветок", – написал под публикацией Жандаурен Аблаев.

Подписчики с восторгом восприняли известие о выходе песни и завалили Jazzdauren теплыми пожеланиями:

  • "Как всегда, супер".
  • "Как всегда, до мурашек".
  • "Как прекрасно! Одна лучше другой, все песни любимые у меня".
  • "Давай новую песню еще одну на Новый год! Да такую, чтобы зажигательная была".
  • "Молодец, браво! В целом, спасибо тебе и автору за песню, посвященную женщинам".
  • "Слова простые, как народные песни, и сразу цепляет за душу, спасибо. Ждем очередной шедевр".
  • "Сынок, пусть тебе встретится хорошая девушка, которая подарит тебе дочь! Пусть мама твоя будет здорова!"

Несмотря на многочисленные хорошие комментарии, нашлись среди фолловеров и те, у которых "Три цветочка" вызвали много вопросов:

  • "Когда выйдет песня?"
  • "А сестра разве не цветок? А песня – огонь".
  • "Кто автор твоих песен? Или ты сам их пишешь?"
  • "Милый, у тебя, оказывается, есть очень красивый голос, почему не поешь на казахском языке?"

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В августе 2024 года в интервью одному из казахстанских журналов Жандаурен Аблаев раскрыл секрет своих хитов.

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