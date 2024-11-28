Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Фото: Instagram/kyzyktimes
Казахстанский исполнитель Жандаурен Аблаев, более известный как Jazzdauren, покоривший сердца миллионов хитом "Дарите женщинам цветы", анонсировал выход новой песни, сообщает Zakon.kz.
Фрагментом новой композиции "Три цветочка" 20-летний артист, которого сравнивают с легендарным Юрием Шатуновым, поделился 27 ноября 2024 года в своем Instagram.
"Мама – цветок. Жена – цветок. Дочка – цветок", – написал под публикацией Жандаурен Аблаев.
Подписчики с восторгом восприняли известие о выходе песни и завалили Jazzdauren теплыми пожеланиями:
- "Как всегда, супер".
- "Как всегда, до мурашек".
- "Как прекрасно! Одна лучше другой, все песни любимые у меня".
- "Давай новую песню еще одну на Новый год! Да такую, чтобы зажигательная была".
- "Молодец, браво! В целом, спасибо тебе и автору за песню, посвященную женщинам".
- "Слова простые, как народные песни, и сразу цепляет за душу, спасибо. Ждем очередной шедевр".
- "Сынок, пусть тебе встретится хорошая девушка, которая подарит тебе дочь! Пусть мама твоя будет здорова!"
Несмотря на многочисленные хорошие комментарии, нашлись среди фолловеров и те, у которых "Три цветочка" вызвали много вопросов:
- "Когда выйдет песня?"
- "А сестра разве не цветок? А песня – огонь".
- "Кто автор твоих песен? Или ты сам их пишешь?"
- "Милый, у тебя, оказывается, есть очень красивый голос, почему не поешь на казахском языке?"
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