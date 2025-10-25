Казахстанцы креативно поздравляют с Днем Республики

25 октября в День Республики казахстанцы выражают свою любовь родине. Zakon.kz собрал самую креативную подборку.

Артист Айдар Тургамбек исполнил патриотичную песню про флаг Республики Казахстан. На его фоне огромный символ держат дети. Также бросается в глаза образ певца, на костюме которого расправил крылья золотой орел.

Душевно композицию "Анашым" из творчества Нурлана Онербаева на домбре сыграл алматинец Иван Жуков, который является музыкантом из известного дуэта "May". Парк, осыпанный осенней листвой, придал особенный окрас исполнению.

Привет родному Казахстану передали наши граждане из США. Дуэт Temirlan & Yernat исполнил волшебный трек Samga на фоне небоскребов Нью-Йорка.

Оцените невероятное попурри на музыкальных инструментах от спасателей Актобе.

"От всей души поздравляем вас с праздником – Днем Республики! Этот праздник – символ нашей страны, основа нашей независимости, символ народного единства и независимости, а также подтверждение мирной жизни и веры в светлое будущее. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и счастья вашим семьям, больших успехов в работе. Пусть наша страна будет безопасной, наш народ – дружным, а независимость – вечной", – желают спасатели из Актобе.

Экстремал Сакен Кагаров выложил не только душевное видео, снятое им в разных уголках Казахстана, но и гимн в простом, чистом исполнении под пианино.

Буквально на ринге и на тренировках поздравление записала боксерша Ангелина Лукас, которая отметила, что любит Казахстан, как свою маму.

"Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днем Республики – символом единства, независимости и гордости нашего народа! Сегодня мы чествуем не только историю и достижения страны, но и каждого, кто своим трудом, талантом и любовью к родине укрепляет ее будущее. Патриотизм – это не просто слова. Это патриотизм в действии – когда мы заботимся о своей земле, поддерживаем друг друга, вдохновляем молодежь, создаем, верим и идем вперед вместе. Пусть этот праздник напомнит нам, что сила нашей республики – в людях, в их доброте, вере и стремлении к великому. Желаю всем мира, процветания и уверенности в завтрашнем дне". Ангелина Лукас

Захватывающим поздравлением также поделились сотрудники Чарынского государственного национального природного парка, которые на каньоне развернули громадный флаг страны.

"Этот день – яркое проявление единства и государственности нашей страны. Пусть любовь к родной земле и гордость за Отечество навсегда останутся в сердце каждого гражданина. Сохранение вечной красоты природы и сохранение ее для будущих поколений – наш общий долг. Это самое благородное проявление любви к нашей стране. Пусть наша страна будет прекрасна, как вечнозеленая природа, наполнена благополучием и миром! Пусть наше единство будет крепким, наша природа – прекрасной, а наше будущее – светлым", – отметили в нацпарке.

На площади перед резиденцией Акорда с участием Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики и 35-летию Декларации о государственном суверенитете Казахстана.