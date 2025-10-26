"Отставка Масона": перед годовщиной трагического потопа в Испании вновь проходят митинги
Как пишет газета El País, люди недовольны тем, как местные власти справились с последствиями стихийного бедствия.
Отмечается, что протест начался на площади Сан-Агустин и прошел под лозунгом "Отставка Масона". В акции приняли участие более 200 гражданских, социальных и профсоюзных организаций, в основном левых, а также ассоциации жертв наводнения.
Согласно данным издания, марш возглавили фермеры на тракторах, а также музыканты. Многие участники, включая родственников погибших, несли транспаранты с требованием отставки Масона. Демонстрация прошла на фоне подготовки к годовщине катастрофы и предстоящих государственных похорон. Протестующие, в частности, критиковали правительство за отсутствие политической ответственности.
Наводнения в Испании 30 октября 2024 года начались в испанский районах Валенсии и Альбасете. 4 ноября 2024 года сильный шторм, вызванный ураганом Dana, обрушился на Каталонию, вызвав катастрофические наводнения и разрушения в прибрежных и предгорных районах.