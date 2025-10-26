"Отставка Масона": перед годовщиной трагического потопа в Испании вновь проходят митинги

Более 50 тыс. жителей Валенсии вышли на 12 митинг против главы провинции Карлоса Масона спустя год после наводнения, которое унесло жизни 229 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета El País, люди недовольны тем, как местные власти справились с последствиями стихийного бедствия.

Отмечается, что протест начался на площади Сан-Агустин и прошел под лозунгом "Отставка Масона". В акции приняли участие более 200 гражданских, социальных и профсоюзных организаций, в основном левых, а также ассоциации жертв наводнения.

Согласно данным издания, марш возглавили фермеры на тракторах, а также музыканты. Многие участники, включая родственников погибших, несли транспаранты с требованием отставки Масона. Демонстрация прошла на фоне подготовки к годовщине катастрофы и предстоящих государственных похорон. Протестующие, в частности, критиковали правительство за отсутствие политической ответственности.

Наводнения в Испании 30 октября 2024 года начались в испанский районах Валенсии и Альбасете. 4 ноября 2024 года сильный шторм, вызванный ураганом Dana, обрушился на Каталонию, вызвав катастрофические наводнения и разрушения в прибрежных и предгорных районах.

