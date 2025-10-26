#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
538.13
624.88
6.64
Мир

"Отставка Масона": перед годовщиной трагического потопа в Испании вновь проходят митинги

митинг в Валенсии, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 07:08 Фото: скриншот видео
Более 50 тыс. жителей Валенсии вышли на 12 митинг против главы провинции Карлоса Масона спустя год после наводнения, которое унесло жизни 229 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета El País, люди недовольны тем, как местные власти справились с последствиями стихийного бедствия.

Отмечается, что протест начался на площади Сан-Агустин и прошел под лозунгом "Отставка Масона". В акции приняли участие более 200 гражданских, социальных и профсоюзных организаций, в основном левых, а также ассоциации жертв наводнения.

Согласно данным издания, марш возглавили фермеры на тракторах, а также музыканты. Многие участники, включая родственников погибших, несли транспаранты с требованием отставки Масона. Демонстрация прошла на фоне подготовки к годовщине катастрофы и предстоящих государственных похорон. Протестующие, в частности, критиковали правительство за отсутствие политической ответственности.

Наводнения в Испании 30 октября 2024 года начались в испанский районах Валенсии и Альбасете. 4 ноября 2024 года сильный шторм, вызванный ураганом Dana, обрушился на Каталонию, вызвав катастрофические наводнения и разрушения в прибрежных и предгорных районах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Наводнения в Испании унесли жизни более 50 человек
15:13, 30 октября 2024
Наводнения в Испании унесли жизни более 50 человек
Число жертв разрушительных наводнений в Испании возросло до 155 человек
20:48, 31 октября 2024
Число жертв разрушительных наводнений в Испании возросло до 155 человек
В Париже очередной митинг против пенсионной реформы привел к беспорядкам
01:50, 18 марта 2023
В Париже очередной митинг против пенсионной реформы привел к беспорядкам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: