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Наводнения обрушились на испанскую Каталонию: что там происходит

Наводнения обрушились на испанскую Каталонию: что там происходит, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 20:40 Фото: социальные сети
4 ноября сильный шторм, вызванный ураганом Dana, обрушился на Каталонию, вызвав катастрофические наводнения и разрушения в прибрежных и предгорных районах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20minutos, по данным Государственного метеорологического агентства Испании (Aemet), в регионе введен "красный" уровень опасности. Метеорологическая служба Каталонии Meteocat также предупреждает о "серьезной угрозе", связанной с проливными дождями.

Особенно критическая ситуация сложилась в районе Байш-Льобрегат и его окрестностях, где гражданская защита объявила "максимальную опасность" из-за интенсивных осадков, которые уже привели к затоплениям и серьезным повреждениям инфраструктуры. Местные жители публикуют в социальных сетях видеозаписи, на которых видно, как потоки воды заливают улицы и дороги, превращая их в бурные реки. Автомобильное движение в пострадавших районах практически парализовано.

На побережье Барселоны зафиксированы колоссальные объемы осадков – до 180 литров на квадратный метр за 12 часов. Один из самых оживленных транспортных коридоров – автомагистраль C-32 между Кастельдефельсом и Сант-Бой-де-Льобрегатом – в настоящий момент перекрыта из-за затопления, особенно в районе Гавы. Служба каталонского транспорта (SCT) призывает избегать поездок в зону бедствия и следовать указаниям местных властей.

В провинции Таррагона, которая остается под "оранжевым" уровнем опасности, уже выпало 110 литров осадков на квадратный метр. 

В международном аэропорту Эль-Прат ситуация продолжает ухудшаться. Грозовые дожди вызвали протечки в терминалах, а в некоторых местах появились небольшие затопления. Терминал T1 и зона парковки пострадали сильнее всего. В результате 17 рейсов были перенаправлены, а по многим направлениям наблюдаются значительные задержки, что создает неудобства для пассажиров. Аэропорт остается в состоянии повышенной готовности, сотрудники аэропорта работают над устранением последствий стихии.

Власти Каталонии настоятельно призывают жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности и минимизировать передвижения. В целях защиты населения гражданская защита рекомендует оставаться дома и внимательно следить за информацией, публикуемой официальными источниками.

Синоптики предупреждают, что ураган продолжит представлять угрозу для значительной части Испании, и просят население быть предельно осторожными и готовыми к возможным эвакуациям.

Число погибших в результате наводнения в Испании достигло 214. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Королю Фелиппу VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийного бедствия в Испании. Также Zakon.kz поговорил с казахстанкой, которая находится буквально в эпицентре стихийного бедствия. Подробнее можно узнать здесь.

Также сообщалось, что короля Испании Филиппа VI и сопровождавших его высших правительственных чиновников забросали грязью пережившие наводнение жители Валенсии. 

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