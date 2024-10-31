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Число жертв разрушительных наводнений в Испании возросло до 155 человек

Число жертв разрушительных наводнений в Испании возросло до 155 человек, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 20:48 Фото: pixabay
Число погибших в результате наводнений, вызванных сильнейшими дождями в испанской провинции Валенсия, возросло до 155 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 31 октября агентство EFE, спасательные службы продолжают расчистку завалов, а все обнаруженные тела направляются во временный морг, организованный в Валенсии. Основной удар стихии пришелся на автономное сообщество Валенсия, но пострадали также регионы Кастилия-Ла-Манча и Андалусия.

В четверг утром поступила информация о том, что 13 тел были найдены в пригородах Ла Торре и Кастеллар города Валенсия, восемь из них – в затопленном гараже, уточнила мэр города Мария Хосе Катала.

С момента начала проливных дождей во вторник сотрудники Гражданской гвардии спасли 3 400 человек в пострадавших районах провинции Валенсия. По оценкам, около 300 человек остаются в изоляции, а еще несколько числятся пропавшими без вести. Кроме того, в провинции Альбасете разыскиваются пять человек.

Сильные дожди продолжаются и в четверг в отдельных районах Кастельона и Таррагоны, а также в некоторых частях Андалусии.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 октября выразил соболезнования Королю Фелипе VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийного бедствия в Испании. Zakon.kz поговорил с казахстанкой, которая находится буквально в эпицентре стихийного бедствия. Подробнее можно узнать здесь.

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