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Мир

Золотое кольцо возрастом 2300 лет обнаружили в Израиле

археологи в Израиле нашли золотое кольцо возрастом 2300 лет, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 23:56 Фото: pixabay
Археологи в ходе раскопок в древнем городе Афек, расположенном на побережье Средиземного моря в центральной части Израиля, обнаружили хорошо сохранившееся золотое кольцо возрастом около 2300 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Live Science, предполагается, что украшение было спрятано юной невестой во время одного из исторических конфликтов.

Отмечается, что открытие было сделано в слое, датируемом поздним римским или ранневизантийским периодом (III–IV века н.э.). Кольцо имеет простой дизайн – оно гладкое и не украшено драгоценными камнями, однако его материал и сохранность говорят о высоком социальном статусе владельца.

"Кольцо, вероятно, имело глубокую личную значимость для девушки. Оно могло быть подарком от жениха или символом помолвки, который она хотела защитить", – отметила руководитель археологической экспедиции Дебби Цур.

В данный момент украшение находится на изучении в Израильском антикварном объединении, где специалисты проводят детальный анализ состава металла и возможных аналогов среди других артефактов того же периода.

Ранее сообщалось, что археологические работы будут проводить в Казахстане по-новому.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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