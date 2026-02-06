#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Финикийский амулет-скарабей возрастом 3000 лет обнаружили на Сардинии

Археологические находки , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 19:32 Фото: Facebook/Soprintendenza Archeologia
Археологи из Государственного управления Италии нашли редкий финикийский амулет возрастом около 2700 лет. Этот маленький объект проливает свет на торговые и культурные контакты между нурагической цивилизацией и мореплавателями Восточного Средиземноморья, сообщает Zakon.kz.

По словам самих исследователей, печати-скарабеи служили и как амулеты, и как печати для маркировки собственности или власти. Каждый вырезался вручную и имел гравировку в виде несущих определенный смысл для владельца иероглифов.

"Находку обнаружили возле священного колодца, рядом с деревней у главного нурага (древний центр поселения). Комплекс расположен на высоте 670-800 метров у подножия горы Идоло, которая возвышается на 1241 метр. Центральный нураг окружен каменной деревней, что отражает высокий уровень организации общества и стратегическое расположение поселения. Исторический субрегион Барбаджа-ди-Оллолай традиционно связывают с племенем иллиенсов, известных с бронзового века. Они контролировали большие территории, простирающиеся от равнины Кампидано до реки Тирсо, и строили крупные нураги для жилья и защиты", – поясняет "Наука".

Вместе с тем уточняется, что скарабей – это не просто амулет, а символ взаимосвязанных древних обществ. Он прошел более 2000 километров от Восточного Средиземноморья до нурагической деревни, отражая сложные экономические, социальные и символические связи.

Обнаружение возле священного колодца может указывать на его участие в ритуалах или религиозных практиках нурагической общины.

Между тем ученые провели компьютерную томографию двух мумий жрецов Нес-Мина (около 330 года до н.э.) и Нес-Хора (около 190 года до н.э.). Рентгеновское сканирование показало, что древние египтяне имели серьезные проблемы с поясничным отделом позвоночника.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
В районе церкви в Дании археологи обнаружили более 50 скелетов возрастом до 900 лет
01:16, 28 октября 2025
В районе церкви в Дании археологи обнаружили более 50 скелетов возрастом до 900 лет
Археологи нашли 3000-летний топор из внеземного металла
07:58, 28 августа 2025
Археологи нашли 3000-летний топор из внеземного металла
Золотое кольцо возрастом 2300 лет обнаружили в Израиле
23:56, 22 мая 2025
Золотое кольцо возрастом 2300 лет обнаружили в Израиле
