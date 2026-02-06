Финикийский амулет-скарабей возрастом 3000 лет обнаружили на Сардинии

Археологи из Государственного управления Италии нашли редкий финикийский амулет возрастом около 2700 лет. Этот маленький объект проливает свет на торговые и культурные контакты между нурагической цивилизацией и мореплавателями Восточного Средиземноморья, сообщает Zakon.kz.

По словам самих исследователей, печати-скарабеи служили и как амулеты, и как печати для маркировки собственности или власти. Каждый вырезался вручную и имел гравировку в виде несущих определенный смысл для владельца иероглифов.

"Находку обнаружили возле священного колодца, рядом с деревней у главного нурага (древний центр поселения). Комплекс расположен на высоте 670-800 метров у подножия горы Идоло, которая возвышается на 1241 метр. Центральный нураг окружен каменной деревней, что отражает высокий уровень организации общества и стратегическое расположение поселения. Исторический субрегион Барбаджа-ди-Оллолай традиционно связывают с племенем иллиенсов, известных с бронзового века. Они контролировали большие территории, простирающиеся от равнины Кампидано до реки Тирсо, и строили крупные нураги для жилья и защиты", – поясняет "Наука".

Вместе с тем уточняется, что скарабей – это не просто амулет, а символ взаимосвязанных древних обществ. Он прошел более 2000 километров от Восточного Средиземноморья до нурагической деревни, отражая сложные экономические, социальные и символические связи.

Обнаружение возле священного колодца может указывать на его участие в ритуалах или религиозных практиках нурагической общины.

