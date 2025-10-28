Муж жестоко избил жену и побрил ее налысо

В социальных сетях распространились кадры жестокого обращения мужчины с женщиной. На видео прослеживается, как женщину бреют налысо и оскорбляют, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az, сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эльбрус Ибрагимов рассказал, инцидент произошел 28 октября – в полицию поступило сообщение о том, что муж применил физическое насилие к своей супруге.

"Подозреваемый в совершении преступления Т.Мамедов был задержан сотрудниками полиции. Для определения степени нанесенных телесных повреждений назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза", – отметил представитель МВД.

По факту происшествия идет расследование.

