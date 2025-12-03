#Казахстан в сравнении
Мир

Жестко избила детей и угрожала убить: кыргызстанка сняла для мужа видео-месть

жительница Кыргызстана издевалась над собственными детьми из мести мужу, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 20:18 Фото: pixabay
В соцсети распространилось видео, как жительница Чуйской области жестоко избила своих детей шнуром и пригрозила убить их. Видео она записала для супруга после ссоры, сообщает Zakon.kz.

Сам инцидент произошел 26 ноября. Роликом заинтересовались сотрудники ГУВД Чуйской области.

"Подозреваемая три месяца была в ссоре с мужем и избила детей ему в отместку. В милицию для разбирательства доставили женщину, ее супруга, детей семи и девяти лет. Возбуждены уголовные дела по фактам истязания и применения насилия. Женщина задержана", – говорится в сообщении портала 24KG.

Редакция Zakon.kz не публикует видео инцидента, чтобы не распространять кадры бытового насилия над несовершеннолетними детьми.

В Алматы мужчина вмешался в конфликт детей, разбежался и пнул ребенка. Позже мать пострадавшего рассказала о состоянии пятилетнего сына после нападения.

