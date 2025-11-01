Раскрыта переписка принца Эндрю и Эпштейна после тюрьмы

Недавно опубликованная электронная переписка показала, что принц Эндрю предлагал Джеффри Эпштейну встретиться вскоре после того, как тот вышел из тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Из писем следует, что в апреле 2010 года Эпштейн написал Эндрю с предложением встретиться с американским банкиром Джесом Стейли в Лондоне. Тогдашний принц ответил, что будет за границей, но добавил, что "было бы здорово встретиться лично", и пообещал попытаться "выбраться на пару дней до лета", пишет Sky News.

Фото: Окружной суд США

Эпштейн, осужденный за вовлечение несовершеннолетних в проституцию, вышел на свободу в июле 2009 года. Позже, в декабре 2010-го, Эндрю и Эпштейна сфотографировали вместе в Центральном парке Нью-Йорка — как утверждал принц, это была их последняя встреча, на которой он хотел прекратить отношения.

Переписка стала достоянием общественности после публикации судебных документов по делу 2023 года между властями Виргинских островов США и банком JP Morgan. Иск касался возможных финансовых связей банка с Эпштейном и был урегулирован во внесудебном порядке.

В документах также упоминается, что Эпштейн переслал это письмо Джесу Стейли — бывшему топ-менеджеру JP Morgan, которому британский финансовый регулятор в 2023 году запретил занимать руководящие должности из-за обмана надзорных органов относительно его связей с Эпштейном.

На фоне публикации переписки семья Вирджинии Джуффре потребовала расследовать действия принца Эндрю. Джуффре утверждала, что, будучи несовершеннолетней, трижды вступала с ним в сексуальные отношения по указанию Эпштейна и Гислейн Максвелл. Принц Эндрю отвергал эти обвинения. В 2021 году Джуффре подала на него в суд, но стороны достигли мирового соглашения, сумма которого, по данным СМИ, могла составить около 12 миллионов фунтов (около 8,3 млрд тенге или 15,9 млн долларов).

Ранее король Чарльз лишил родного брата титула принца и выселил его из Виндзора из-за скандала.