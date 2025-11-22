#АЭС в Казахстане
События

Запертого в квартире ребенка спасли в Караганде

спасатель, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 13:53 Фото: скриншот видео
Карагандинские спасатели помогли ребенку, который остался в запертой квартире, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, в службу 112 поступило сообщение о том, что в одной из квартир по улице Ержанова в городе Караганда мать не может связаться со своим ребенком 2015 года рождения и обеспокоена тем, что не может открыть дверь.

По словам матери, она ненадолго ушла в магазин, а когда вернулась домой, ребенок крепко спал и самостоятельно открыть дверь не мог.

"На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Используя специальный инструмент и альпинистское снаряжение, спасатели поднялись на крышу дома и, спустившись по спасательной веревке, проникли в квартиру через балкон. Благодаря оперативным действиям спасателей все закончилось благополучно", – рассказали в МЧС.

Ранее мы писали о том, как пожарный из Акмолинской области признался в любви необычным способом.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
