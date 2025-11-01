Хотел оплатить поездку на Олимпиаду: каноист объяснил интимное видео в самолете

Видео сексуального характера, снятое каноистом Куртса Адамса Розенталса, стало причиной большого скандала в сборной Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, на видео спортсмен совершил половой акт в самолете. Каноиста обвинили в нарушениях кодекса поведения спортсмена и соглашения со спортсменами – членами сборной Великобритании и Paddle UK.

По словам самого спортсмена, таким образом он хотел набрать подписчиков, чтобы оплатить себе поездку на Олимпиаду. Розенталс уточнил, что этого видео и не было бы, если бы "спортсмены получали надлежащее финансирование".

