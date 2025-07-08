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Право

Изменился порядок перехода спортсмена из одного спортклуба в другой

Спорт, спортивный комплекс, стадион, спорткомплекс , фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 09:32 Фото: akorda.kz
Министр туризма и спорта приказом от 26 июня 2025 года внес изменения в Правила перехода спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную организацию, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточняется, что установление единого порядка перехода осуществляется с целью обеспечения прозрачности и совершенствования системы подготовки спортсменов, обеспечения успешного выступления национальных команд республики и отдельных спортсменов на международных спортивных соревнованиях.

Также поправками определены следующие определения:

  • физкультурно-спортивная организация (организация) – юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности;
  • договор о спортивной деятельности – гражданско-правовой договор, заключаемый между спортсменом, тренером или иным специалистом в области физической культуры и спорта и физкультурно-спортивной организацией;
  • трансфертная карта (сертификат) – разрешение, выдаваемое спортсмену на право выступать за иностранную спортивную организацию.

Вопросы перехода спортсмена рассматриваются национальными аккредитованными и местными аккредитованными спортивными федерациями, местными исполнительными органами в области физической культуры и спорта и согласовываются с уполномоченным органом в области физической культуры и спорта в следующем порядке:

  • при переходе спортсмена, члена команды области, города республиканского значения и столицы из одной организации в другую в пределах Казахстана вопрос рассматривается аккредитованной спортивной федерацией по данному виду спорта и согласовывается с местным исполнительным органом;
  • при переходе спортсмена, члена команды области, города республиканского значения и столицы в иностранную организацию вопрос рассматривается аккредитованной спортивной федерацией по данному виду спорта, местным исполнительным органом и согласовывается с уполномоченным органом в области физической культуры и спорта;
  • при переходе спортсмена, члена национальной команды РК по виду спорта из одной организации в другую, в том числе иностранную, вопрос рассматривается национальной аккредитованной спортивной федерацией по данному виду спорта и утверждается уполномоченным органом в области физической культуры и спорта.

Переход спортсмена из одной организации в другую возможен при наличии следующих оснований:

  • призыв на срочную воинскую службу;
  • очная форма обучения в организации образования;
  • истечение срока действия договора о спортивной деятельности между спортсменом и организацией;
  • досрочное расторжение договора о спортивной деятельности по соглашению сторон.

Также говорится, что при переходе спортсмена в иностранную организацию национальными аккредитованными и местными аккредитованными спортивными федерациями по видам спорта после согласования с уполномоченным органом в области физической культуры и спорта спортсмену выдается трансфертная карта (сертификат), которая соответствует требованиям международной федерации по виду спорта и предусматривает участие спортсмена в международных спортивных соревнованиях за национальную команду РК.

Приказ вводится в действие с 15 июля 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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