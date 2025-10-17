Девушку, снявшую скандальное видео с водителем такси, доставили в полицию Алматы

Блогера из Алматы, угодившую в скандал после снятого в такси видео, доставили в полицию, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, стражи порядка Алмалинского района установили личность автора видео и доставили в подразделение.

"В отношении девушки проведена профилактическая и праворазъяснительная беседа, направленная на недопущение подобных действий впредь. Она признала свою вину и выразила раскаяние. Полиция призывает пользователей социальных сетей ответственно относиться к публикуемому контенту и помнить о нормах этики, морали и взаимного уважения в обществе", – сказано в сообщении.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, снятое блогером в такси, у водителя которого нарушен слух. Шутки девушки, которая была с маленьким ребенком, вызвали гнев общественности. Видео она в итоге удалила и принесла извинения.