В одной из стран Европы обсуждают внедрение возмутительного налога

Потребители электроэнергии Эстонии в 2026 году вынуждены будут платить за энергетическую независимость. Об этом рассказал портал национального гостелерадио ERR, сообщает Zakon.kz.

Как отметил оператор электросетей балтийской республики Elering, с 2026 года в стране вводится плата за балансирующую мощность, которая составит 3,73 евро за мегаватт-час как для потребителей, так и для производителей электроэнергии.

"Этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией", – отметил председатель правления Elering Калле Килк.

В феврале страны Балтии синхронизировали свои электроэнергетические сети с ЕС и одновременно вышли из единой энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).

