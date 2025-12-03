Налог на транспорт и платежи в местный бюджет: что изменится с 2026 года

В Департаменте государственных доходов по Павлодарской области рассказали, что изменится в плане уплаты налогов и платежей в местный бюджет с 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по налогу на транспортные средства вводятся понижающие коэффициенты на легковые автомобили:

0,7 – для автомобилей со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет;

0,5 – для автомобилей старше 20 лет.

Отменены ставки для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 куб. см, произведенным или ввезенным в Казахстан после 31 декабря 2013 года.

Крестьянские (фермерские) хозяйства освобождаются от уплаты налога по одному автомобилю-пикапу на одно хозяйство.

Кроме того, исключена норма по отнесению категорий транспортных средств в зависимости от вида ТС.

Классификация будет производиться по категории, указанной в свидетельстве о регистрации (А, В, С, D), а не по типу кузова (пикап, джип, лимузин, фургон).

Расчет текущих платежей по налогу на транспорт и земельному налогу представляться не будет – представляется только годовая декларация и уплачивается налог единовременно по итогам года.

Другие налоги

Расчет текущих платежей по налогу на имущество представляется только в случае превышения годовой суммы налога свыше 1 млн тенге.

Повышены ставки платы за пользование земельными участками, предоставленными на основании лицензий на разведку или добычу ТПИ.

По земельным участкам сельхозназначения, не используемым по назначению или используемым с нарушением, ставка увеличена в два раза.

По экологическим платежам увеличены ставки платы за:

выбросы и сбросы загрязняющих веществ от стационарных источников;

захоронение отходов производства и потребление объектами первой категории, за исключением объектов жизнеобеспечения.

Исключены: