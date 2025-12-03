Налог на транспорт и платежи в местный бюджет: что изменится с 2026 года
Так, по налогу на транспортные средства вводятся понижающие коэффициенты на легковые автомобили:
- 0,7 – для автомобилей со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет;
- 0,5 – для автомобилей старше 20 лет.
Отменены ставки для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 куб. см, произведенным или ввезенным в Казахстан после 31 декабря 2013 года.
Крестьянские (фермерские) хозяйства освобождаются от уплаты налога по одному автомобилю-пикапу на одно хозяйство.
Кроме того, исключена норма по отнесению категорий транспортных средств в зависимости от вида ТС.
Классификация будет производиться по категории, указанной в свидетельстве о регистрации (А, В, С, D), а не по типу кузова (пикап, джип, лимузин, фургон).
Расчет текущих платежей по налогу на транспорт и земельному налогу представляться не будет – представляется только годовая декларация и уплачивается налог единовременно по итогам года.
Другие налоги
Расчет текущих платежей по налогу на имущество представляется только в случае превышения годовой суммы налога свыше 1 млн тенге.
Повышены ставки платы за пользование земельными участками, предоставленными на основании лицензий на разведку или добычу ТПИ.
По земельным участкам сельхозназначения, не используемым по назначению или используемым с нарушением, ставка увеличена в два раза.
По экологическим платежам увеличены ставки платы за:
- выбросы и сбросы загрязняющих веществ от стационарных источников;
- захоронение отходов производства и потребление объектами первой категории, за исключением объектов жизнеобеспечения.
Исключены:
- плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности;
- 7 видов государственной пошлины;
- 6 видов сборов.