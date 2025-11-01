#Народный юрист
Экономика и бизнес

Государство задолжало аграриям Казахстана более 300 млрд тенге

зерно, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 11:51 Фото: Акорда
Общая задолженность по субсидиям в агропромышленном комплексе Казахстана достигла 341,3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Из них 152,2 млрд тенге приходятся на субсидирование процентных ставок по кредитам, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Долги по выплатам есть почти во всех регионах, больше всего – в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Совокупно на них приходится 173,7 млрд тенге, или 51% от общей суммы.

В министерстве отметили, что задолженность постепенно сокращается: с начала года погашено 148,5 млрд тенге.

С 2023 года расходы на субсидирование аграриев переданы в ведение местных бюджетов. На 2025 год в них предусмотрено 433,6 млрд тенге, часть средств направят на закрытие долгов прошлых лет.

Акиматам рекомендовано искать дополнительные ресурсы, в том числе за счет перераспределения средств в рамках действующих программ. Дополнительно поддержку оказывают из республиканского резерва: в 2024 году выделили 10 млрд тенге на субсидирование сахарной свеклы, в 2025-м – 57,8 млрд тенге, включая 48,4 млрд на удобрения и 9,4 млрд на поддержку свекловодов.

По данным МСХ, выплаты фермерам продолжаются в плановом режиме. Ведомство совместно с регионами работает над сокращением задолженности и повышением прозрачности механизма субсидирования.

Ранее министр сельского хозяйства внес изменения в типовой договор временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
