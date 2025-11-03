#Народный юрист
Мир

Фото радостного египетского министра с подаренной ему игрой быстро завирусилось в Сети

LEGO для министра иностранных дел Египта, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 07:15 Фото: Instagram/larsloekke
Новая фотография главы Министерства иностранных дел Египта Бадра Абдельати с подаренным ему набором LEGO стало вирусным в Сети, сообщает Zakon.kz.

Подарок ему вручил Министр иностранных дел Дании Лёкке Расмуссен в Каире. Оказалось, что он прибыл на открытие Большого Египетского музея и вручил символический подарок – пирамиду Гизы из LEGO.

Дипломат рассказал об этом в своих соцсетях и подчеркнул, что его коллега Бадр Абдельати был "очень доволен". Фото обмена подарками быстро разошлись по соцсетям, запечатлев неподдельный восторг и радость египетского министра.

Символично, что конструктор придумал датский изобретатель Оле Кирк Кристиансен. Он начал мастерить деревянные игрушки в своей мастерской, а в итоге создал культовый конструктор, покоривший весь мир. Название LEGO он придумал из слов leg godt – "играй хорошо".

Недавно журнал Time назвал дубайский шоколад главной силой Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, стала известна история его изготовления.

Фото Алия Абди
Алия Абди
