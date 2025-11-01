Дубайский шоколад назвали лучшей рекламой ОАЭ

Журнал Time назвал дубайский шоколад главной силой Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Zakon.kz.

По мнению издания, десерт смог сделать то, что не удалось ни искусственным островам, ни самому высокому зданию – заставить весь мир искренне интересоваться Эмиратами.

"Создатели шоколада не пытаются навязать роскошь или статус – они просто делятся вкусами, которые действительно важны для местной культуры: фисташки и катаифи", – говорится в публикации.

Оказывается, рецепт дубайского шоколада придумала мамочка в декрете. Во время беременности Сара Хамуда мечтала о том, чтобы съесть восточный десерт – кнафе, но в формате батончика. До этого она никогда не готовила шоколад, но желание попробовать лакомство из фантазий оказалось сильнее. Поэтому декретница приступила к кулинарному искусству.

В изначальной версии самого вирусного десерта прошлого года были еще и козий сыр, финиковый сироп, розовая вода и цветы померанцевого дерева. Но в конце концов получился тот самый рецепт, который повторили все.

Так в свет вышла плитка "Can’t Get Knafeh of It" (FIX), известная как дубайский шоколад. Продавался он плохо, но потом с Сарой и ее мужем связалась известная блогерша. Она разместила в TikTok специализированное видео, в котором аппетитно пробует этот десерт. Тогда и понеслось.

Сейчас команда FIX насчитывает 50 сотрудников, а сам бренд недавно вступил в коллаборацию с Lindt.

"Вот кому не пришлось выходить из декрета на работу", – поддержали женщину в комментариях.

