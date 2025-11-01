#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
530.47
613.75
6.56
Мир

Дубайский шоколад назвали лучшей рекламой ОАЭ

Дубайский шоколад, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 08:10 Фото: pixabay
Журнал Time назвал дубайский шоколад главной силой Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Zakon.kz.

По мнению издания, десерт смог сделать то, что не удалось ни искусственным островам, ни самому высокому зданию – заставить весь мир искренне интересоваться Эмиратами.

"Создатели шоколада не пытаются навязать роскошь или статус – они просто делятся вкусами, которые действительно важны для местной культуры: фисташки и катаифи", – говорится в публикации.

Оказывается, рецепт дубайского шоколада придумала мамочка в декрете. Во время беременности Сара Хамуда мечтала о том, чтобы съесть восточный десерт – кнафе, но в формате батончика. До этого она никогда не готовила шоколад, но желание попробовать лакомство из фантазий оказалось сильнее. Поэтому декретница приступила к кулинарному искусству.

В изначальной версии самого вирусного десерта прошлого года были еще и козий сыр, финиковый сироп, розовая вода и цветы померанцевого дерева. Но в конце концов получился тот самый рецепт, который повторили все.

Так в свет вышла плитка "Can’t Get Knafeh of It" (FIX), известная как дубайский шоколад. Продавался он плохо, но потом с Сарой и ее мужем связалась известная блогерша. Она разместила в TikTok специализированное видео, в котором аппетитно пробует этот десерт. Тогда и понеслось.

Сейчас команда FIX насчитывает 50 сотрудников, а сам бренд недавно вступил в коллаборацию с Lindt.

"Вот кому не пришлось выходить из декрета на работу", – поддержали женщину в комментариях.

Основатель известной сети "Додо-пицца" снял фильм о долгом путешествии в Арктику.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Дубайский шоколад начнут выпускать в Беларуси
08:23, 02 февраля 2025
Дубайский шоколад начнут выпускать в Беларуси
Несуществующий дубайский шоколад выгодно продавали в Астане
15:47, 17 октября 2024
Несуществующий дубайский шоколад выгодно продавали в Астане
Дубайский шоколад перевоплотится на Пасху в дубайские куличи
06:33, 20 марта 2025
Дубайский шоколад перевоплотится на Пасху в дубайские куличи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: