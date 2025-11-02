#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
530.47
613.75
6.56
Мир

Огненная катастрофа в Мексике: поезд с топливом взорвался после схода с рельсов

поезд с топливом взорвался в Мексике, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 18:14 Фото: скриншот видео
Министерство инфраструктуры, коммуникаций и транспорта Мексики заявило о том, что в муниципалитете Тепетитлан штата Идальго сошел с рельсов перевозивший топливо поезд, после чего произошел взрыв и крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации MVNU, инцидент произошел во время запланированного рейса состава. После схода одного из вагонов, перевозившего горючие материалы, случился взрыв, вызвавший пожар.

"Сегодня утром в зоне Тепетитлана… произошел инцидент с участием грузового поезда, находящегося в эксплуатации и под концессией компании Ferromex. На место прибыли службы экстренной помощи для оказания помощи одному пострадавшему", – говорится в сообщении.

В соцсети распространяется видео, на котором видно, что густой столб дыма, образовавшийся в результате ЧП, был виден на большом расстоянии от места происшествия. Впоследствии в Тепетитлан прибыли не только медики, но и подразделения гражданской обороны, для обеспечения безопасности периметра в районе пожара, расположенного в малонаселенной зоне.

Ранее сообщалось, что в Мексике 23 человека погибли при пожаре и взрыве в магазине.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Грузовой поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся на юго-западе США
11:28, 27 апреля 2024
Грузовой поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся на юго-западе США
Еще один поезд сошел с рельсов в Огайо
12:48, 05 марта 2023
Еще один поезд сошел с рельсов в Огайо
Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции
05:55, 08 сентября 2025
Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: