Огненная катастрофа в Мексике: поезд с топливом взорвался после схода с рельсов
По информации MVNU, инцидент произошел во время запланированного рейса состава. После схода одного из вагонов, перевозившего горючие материалы, случился взрыв, вызвавший пожар.
"Сегодня утром в зоне Тепетитлана… произошел инцидент с участием грузового поезда, находящегося в эксплуатации и под концессией компании Ferromex. На место прибыли службы экстренной помощи для оказания помощи одному пострадавшему", – говорится в сообщении.
В соцсети распространяется видео, на котором видно, что густой столб дыма, образовавшийся в результате ЧП, был виден на большом расстоянии от места происшествия. Впоследствии в Тепетитлан прибыли не только медики, но и подразделения гражданской обороны, для обеспечения безопасности периметра в районе пожара, расположенного в малонаселенной зоне.
A train carrying flammable materials derailed in Mexico’s Hidalgo State, triggering a massive explosion and fire, though no casualties were reported.— PressTV Extra (@PresstvExtra) November 2, 2025
Ранее сообщалось, что в Мексике 23 человека погибли при пожаре и взрыве в магазине.