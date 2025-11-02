Огненная катастрофа в Мексике: поезд с топливом взорвался после схода с рельсов

Министерство инфраструктуры, коммуникаций и транспорта Мексики заявило о том, что в муниципалитете Тепетитлан штата Идальго сошел с рельсов перевозивший топливо поезд, после чего произошел взрыв и крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации MVNU, инцидент произошел во время запланированного рейса состава. После схода одного из вагонов, перевозившего горючие материалы, случился взрыв, вызвавший пожар.

"Сегодня утром в зоне Тепетитлана… произошел инцидент с участием грузового поезда, находящегося в эксплуатации и под концессией компании Ferromex. На место прибыли службы экстренной помощи для оказания помощи одному пострадавшему", – говорится в сообщении.

В соцсети распространяется видео, на котором видно, что густой столб дыма, образовавшийся в результате ЧП, был виден на большом расстоянии от места происшествия. Впоследствии в Тепетитлан прибыли не только медики, но и подразделения гражданской обороны, для обеспечения безопасности периметра в районе пожара, расположенного в малонаселенной зоне.

