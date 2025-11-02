В Мексике 23 человека погибли при пожаре и взрыве в магазине

В результате пожара и взрыва в магазине товаров повседневного спроса на северо-западе Мексики погибли по меньшей мере 23 человека, включая детей, и 12 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

По словам губернатора Соноры Альфонсо Дурасо, огонь вспыхнул в центре города. Раненых доставили в шесть больниц. Генпрокурор штата Густаво Салас Чавес сообщил, что большинство погибших скончались от вдыхания токсичных газов, пишет ABC.





Así queda, una vez sofocado totalmente el incendio que se registró al filo de las 3pm, la fachada de la tienda Waldos en el centro comercial de Hermosillo. pic.twitter.com/giiwkgCt1N — Sergio Valle Padrés (@sergiovallep) November 2, 2025

Чавес добавил, что следствие рассматривает все версии произошедшего, однако признаков преднамеренного поджога пока не обнаружено.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как пламя полностью охватило здание. На одном из видео запечатлен мужчина, выбежавший из магазина и упавший на асфальт с ожогами.

В октябре проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Мексике. Из-за стихии погибли 64 человека, еще 65 числятся пропавшими без вести.