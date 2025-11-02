#Народный юрист
Мир

В Мексике 23 человека погибли при пожаре и взрыве в магазине

В результате пожара и взрыва в магазине товаров повседневного спроса на северо-западе Мексики погибли по меньшей мере 23 человека, включая детей, и 12 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

По словам губернатора Соноры Альфонсо Дурасо, огонь вспыхнул в центре города. Раненых доставили в шесть больниц. Генпрокурор штата Густаво Салас Чавес сообщил, что большинство погибших скончались от вдыхания токсичных газов, пишет ABC.


Чавес добавил, что следствие рассматривает все версии произошедшего, однако признаков преднамеренного поджога пока не обнаружено.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как пламя полностью охватило здание. На одном из видео запечатлен мужчина, выбежавший из магазина и упавший на асфальт с ожогами.

В октябре проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Мексике. Из-за стихии погибли 64 человека, еще 65 числятся пропавшими без вести.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
