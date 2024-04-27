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Грузовой поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся на юго-западе США

грузовой поезд США, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 11:28 Фото: скриншот видео
Грузовой поезд сошел с рельсов недалеко от границы штатов Аризона и Нью-Мексико, остановив движение по межштатной автомагистрали 40, сообщает Zakon.kz.

В полиции штата Нью-Мексико заявили, что сообщений о травмах не поступало, несмотря на то, что поезд сошел с рельсов недалеко от оживленной межштатной автомагистрали, говорится в репортаже телеканала Fox News.

Власти заявили, что поезд перевозил бензин и неодорированный пропан и сразу же загорелся. На видео видно, что грузовой поезд упал на обочину путей.

Репортер телеканала связал крушение с торнадо, который пронесся на северо-востоке Линкольна.

Сама автомагистраль была закрыта во всех направлениях, поскольку ведомства работали над тушением пожара.

На США обрушились мощнейшие торнадо. Несколько американских штатов серьезно пострадали от стихии. В Небраске торнадо снес подчистую небольшие городки Элкхорн и Беннингтон – десятки домов уничтожены. 

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