Грузовой поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся на юго-западе США

Грузовой поезд сошел с рельсов недалеко от границы штатов Аризона и Нью-Мексико, остановив движение по межштатной автомагистрали 40, сообщает Zakon.kz.

В полиции штата Нью-Мексико заявили, что сообщений о травмах не поступало, несмотря на то, что поезд сошел с рельсов недалеко от оживленной межштатной автомагистрали, говорится в репортаже телеканала Fox News.

Власти заявили, что поезд перевозил бензин и неодорированный пропан и сразу же загорелся. На видео видно, что грузовой поезд упал на обочину путей.

Репортер телеканала связал крушение с торнадо, который пронесся на северо-востоке Линкольна.

Сама автомагистраль была закрыта во всех направлениях, поскольку ведомства работали над тушением пожара.

На США обрушились мощнейшие торнадо. Несколько американских штатов серьезно пострадали от стихии. В Небраске торнадо снес подчистую небольшие городки Элкхорн и Беннингтон – десятки домов уничтожены.