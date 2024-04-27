Грузовой поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся на юго-западе США
В полиции штата Нью-Мексико заявили, что сообщений о травмах не поступало, несмотря на то, что поезд сошел с рельсов недалеко от оживленной межштатной автомагистрали, говорится в репортаже телеканала Fox News.
Власти заявили, что поезд перевозил бензин и неодорированный пропан и сразу же загорелся. На видео видно, что грузовой поезд упал на обочину путей.
Репортер телеканала связал крушение с торнадо, который пронесся на северо-востоке Линкольна.
Сама автомагистраль была закрыта во всех направлениях, поскольку ведомства работали над тушением пожара.
На США обрушились мощнейшие торнадо. Несколько американских штатов серьезно пострадали от стихии. В Небраске торнадо снес подчистую небольшие городки Элкхорн и Беннингтон – десятки домов уничтожены.