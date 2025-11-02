Автобус со студентами рухнул в овраг у монастыря в Армении

В Тавушской области на севере Армении автобус с пассажирами упал в овраг. Известно о 30 пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Как пишет News.am со ссылкой на МВД республики, инцидент произошел у монастырского комплекса Агарцин в 110 км от армянской столицы. Всего в автобусе ехали около 50 пассажиров, студенты Ереванского госуниверситета языков и социальных наук имени В.Я. Брюсова.

Согласно данным издания, 17 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, а один – в тяжелом состоянии, добавили в Минздраве страны.

Предполагается, что автобус перевернулся из-за падения грунта на дорогу.

